Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 9.992,81 %0,44
        DOLAR 35,2167 %0,13
        EURO 36,7696 %0,05
        GRAM ALTIN 2.975,89 %-0,07
        FAİZ 40,60 %-1,17
        GÜMÜŞ GRAM 33,58 %-0,38
        BITCOIN 96.558,00 %0,90
        GBP/TRY 44,2066 %0,06
        EUR/USD 1,0433 %0,11
        BRENT 73,79 %0,72
        ÇEYREK ALTIN 4.865,55 %-0,07
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Bitkisel üretim tarla ürünlerinde azaldı, meyve ve sebze grubunda arttı - İş-Yaşam Haberleri

        Bitkisel üretim tarla ürünlerinde azaldı, meyve ve sebze grubunda arttı

        Bitkisel üretim bu yıl 2023'e göre tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde yüzde 5 azalırken, meyveler, içecek ve baharat bitkilerinde yüzde 2,1, sebzelerde yüzde 5,6 artış gösterdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2024 - 14:30 Güncelleme: 27.12.2024 - 14:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bitkisel üretim tarla ürünlerinde azaldı, meyve ve sebze grubunda arttı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türkiye İstatistik Kurumu, 2024 yılına ilişkin bitkisel üretim istatistiklerini açıkladı.

        Buna göre, üretim miktarları 2024'te geçen yıla kıyasla tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde (yem bitkileri hariç) yüzde 5 azaldı, sebzelerde yüzde 5,6, meyveler, içecek ve baharat bitkilerinde yüzde 2,1 arttı.

        Bu yıl tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde 77,5 milyon ton, sebzelerde 33,6 milyon ton, meyveler, içecek ve baharat bitkilerinde 28 milyon ton üretim gerçekleşti.

        Tahıl ürünleri üretim miktarları yıllık bazda yüzde 7,5 azalarak yaklaşık 39 milyon ton oldu.

        REKLAM

        Söz konusu dönemde buğday üretimi yüzde 5,5 azalışla 20,8 milyon tona, arpa üretimi yüzde 12 azalarak 8,1 milyon tona, çavdar üretimi yüzde 15,7 azalışla 257 bin tona, yulaf üretimi yüzde 4,9 gerileyerek 390 bin tona, mısır üretimi de 10 gerileyerek 8,1 milyon tona düştü.

        Baklagiller grubunda nohut, kuru fasulye ve kırmızı mercimek üretimi sırasıyla 575 bin ton, 279 bin ton ve 405 bin ton oldu. Yumru bitkilerden patates ise yüzde 21,1 artışla 6,9 milyon ton üretildi.

        Yağlı tohumlardan soya üretimi yüzde 30,9 artarak 180 bin tona, ayçiçeği üretimi yüzde 0,1 düşüşle 2,2 milyon tona geriledi.

        Şeker pancarı üretimi de yüzde 8,9 azalışla 23 milyon ton olarak hesaplandı.

        MEYVE VE SEBZE ÜRETİMİ YILLIK YÜZDE 5,6 ARTTI

        Sebze ürünleri üretim miktarı yıllık bazda yüzde 5,6 artışla 33,6 milyon ton olarak gerçekleşti.

        Sebzeler grubu ürünlerinden domateste yüzde 9,9, kuru soğanda yüzde 1,2, salçalık kapya biberde yüzde 21,1 üretim artışı hesaplanırken, hıyarda yüzde 6,9, sivri biberde yüzde 0,6, beyaz lahanada yüzde 5 üretim azalışı görüldü.

        REKLAM

        Meyveler, içecek ve baharat bitkileri üretim miktarı yıllık bazda yüzde 2,1 yükselişle yaklaşık 28 milyon tona ulaştı.

        Geçen yıla kıyasla meyveler grubunda üretim miktarı elmada yüzde 4, çilekte yüzde 10,4 azaldı, narda yüzde 10,1, üzümde ise yüzde 2 arttı.

        Turunçgil meyvelerinden mandalinada yüzde 32,7, portakalda yüzde 30,3, limonda yüzde 25,6 üretim azalışı gerçekleşti.

        Sert kabuklu meyvelerden fındıkta yüzde 10,3, cevizde yüzde 18,3, Antep fıstığında yüzde 117,6 üretim yükselişi görüldü.

        Muz üretiminde yüzde 5,9 azalış, zeytinde ise yüzde 146,7 artış kayıtlara geçti.

        SÜS BİTKİLERİ ÜRETİMİ AZALDI

        Süs bitkileri üretim miktarı 2024'te geçen yıla göre yüzde 6,1 azalış kaydetti. Bu grupta kesme çiçekler yüzde 69,5, diğer süs bitkileri ise yüzde 30,5'lik paya sahip oldu.

        Kesme çiçek üretiminde yüzde 0,1, diğer süs bitkileri üretiminde ise yüzde 17,4 azalış gerçekleşti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Narin Güran davasında ikinci duruşma! Bugün karar çıkar mı?
        Narin Güran davasında ikinci duruşma! Bugün karar çıkar mı?
        2 gün önce düşmüştü! Araç çıkarıldı, sürücü yok
        2 gün önce düşmüştü! Araç çıkarıldı, sürücü yok
        Almanya Cumhurbaşkanı meclisi feshetti
        Almanya Cumhurbaşkanı meclisi feshetti
        "Yiyecek hizmetleri fiyatlarındaki artış maliyet artışlarından çok daha yüksek"
        "Yiyecek hizmetleri fiyatlarındaki artış maliyet artışlarından çok daha yüksek"
        Zaha için sürpriz transfer iddiası!
        Zaha için sürpriz transfer iddiası!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Sel, safari tesisini de vurdu!
        Sel, safari tesisini de vurdu!
        En etkili doğal antibiyotik içeren besinler
        En etkili doğal antibiyotik içeren besinler
        ÖTV muafiyetli araçlarda yerlilik şartı
        ÖTV muafiyetli araçlarda yerlilik şartı
        F.Bahçe'nin Rashford'da kozu: Mourinho
        F.Bahçe'nin Rashford'da kozu: Mourinho
        2024'te ayrılanlar
        2024'te ayrılanlar
        İletişim Başkanlığı’ndan Kürtçe kitap ve kıymetli mesaj
        İletişim Başkanlığı’ndan Kürtçe kitap ve kıymetli mesaj
        Evde yapabileceğiniz kolay egzersiz hareketleri
        Evde yapabileceğiniz kolay egzersiz hareketleri
        Önce İstanbul sonra Mersin! Yaşlıları hedef aldılar
        Önce İstanbul sonra Mersin! Yaşlıları hedef aldılar
        "İlişkiye rızasız girmedik"
        "İlişkiye rızasız girmedik"
        TFF'den Büyükekşi dönemine yönelik hamle
        TFF'den Büyükekşi dönemine yönelik hamle
        Al Shabab, Fatih Terim'i açıkladı!
        Al Shabab, Fatih Terim'i açıkladı!
        Kazakistan'da düşen yolcu uçağını Rusya mı vurdu?
        Kazakistan'da düşen yolcu uçağını Rusya mı vurdu?
        Sağanak ve kar yağışı etkili olacak! Çığ tehlikesi sürüyor
        Sağanak ve kar yağışı etkili olacak! Çığ tehlikesi sürüyor
        Ahlak bekçileri iş başında! "Anonimlik saldırganlığı artırıyor"
        Ahlak bekçileri iş başında! "Anonimlik saldırganlığı artırıyor"