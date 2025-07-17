Bitlis eski valisi Erol Karaömeroğlu, trafik kazasında yaralandı

Eski Bitlis Valisi olan Mülkiye Başmüfettişi Erol Karaömeroğlu yönetimindeki otomobil ile Y.S. idaresindeki otomobil, Sivas-Malatya karayolunun Halep köprüsü mevkisinde çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre, kazada sürücüler ile Karaömeroğlu'nun aracında bulunan eşi Filiz ve oğlu Metehan Karaömeroğlu yaralandı.

Yaralılar, kentteki hastanelerde tedavi altına alındı. Kazada yaralananlardan Mülkiye Başmüfettişi Erol Karaömeroğlu'nun eski Bitlis Valisi olduğu öğrenildi.

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Kangal Kaymakamı Merve Ayşe Büyükuçar ve İl Emniyet Müdürü Burhan Akçay, Karaömeroğlu'nu tedavi gördüğü Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde ziyaret ederek sağlık durumu hakkında bilgi aldı.