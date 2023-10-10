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        Kampçıların yeni rotası Nemrut ve Süphan Dağı

        BİTLİS'tedünyanınikinci Türkiye'nin en büyük krater gölü olma özelliği taşıyan 2 bin 250 rakımlı Nemrut Krater Gölü'nün çevresi ile 4 bin 58 rakımlı Süphan Dağı, terör örgütlerine karşı yürütülen başarılı operasyonların ardından yerli ve yabancı turistleri ağırlarken, kamp yapmak isteyenlerin de gözde mekanı olmaya başladı. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.10.2023 - 11:01 Güncelleme: 10.10.2023 - 11:05
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        Kampçıların yeni rotası Nemrut ve Süphan Dağı
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        BİTLİS'tedünyanınikinci Türkiye'nin en büyük krater gölü olma özelliği taşıyan 2 bin 250 rakımlı Nemrut Krater Gölü'nün çevresi ile 4 bin 58 rakımlı Süphan Dağı, terör örgütlerine karşı yürütülen başarılı operasyonların ardından yerli ve yabancı turistleri ağırlarken, kamp yapmak isteyenlerin de gözde mekanı olmaya başladı. 

        Mavi ve yeşilin tonlarını bünyesinde barındıran, Avrupalı Seçkin Destinasyonlar (EDEN) projesi çerçevesinde 'Mükemmeliyet Ödülü' alan Nemrut Krater Gölü ve Süphan Dağı, yaz ayları boyunca hem günübirlikçi hem de kamp yapmak isteyenleri ağırladı.

        Bölgede uzun yıllardır gözlem yapan Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik  Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Cihan Önen, huzur ortamının sağlanması ile birlikte bölgede kamp yapanların sayısında her gün artış yaşandığını söyledi. Dr. Önen, "Uzun yıllardan beridir bölgede gözlemler yapmaktayım. Yaptığım gözlemleri de kayıt altına almaktayım. Bitlis doğal alanlarıyla, Van Gölü ve Nemrut Krater Gölü'yle muhteşem doğal alanlara sahip.  Bunun yanında muhteşem yıldız manzarasını pek çok kez bize gösteren bir doğaya da sahip. İsviçre'den, Almanya'dan, Norveç'ten, Finlandiya'dan ve Avrupa'nın birçok ülkesinden ülkemize gelen birçok turist var. Özellikle Bitlis ve çevresine kamp için gelenlerin sayısı her geçen gün artıyor. Bunun yanında yurt içinden gelen turistlerin de bölgede konakladıklarını gözlemledim. Son zamanlarda Nemrut kaldırasındaki ayı popülasyonunun artmasından dolayı Nemrut'taki kampçıların sayısında bir azalma görülmekte. Fakat bunun yanında Süphan dağı ve Van Gölü havzasında turist artışlarına tanık oldum" dedi.

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