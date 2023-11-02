Peynir bidonunda 3 kilo metamfetamin ele geçirildi
BİTLİS'tepolisin bir iş yerine düzenlediği operasyonda peynir bidonunda 3 kilo 50 gram metamfetamin ele geçirildi.
Giriş: 02.11.2023 - 10:56 Güncelleme: 02.11.2023 - 11:00
BİTLİS'tepolisin bir iş yerine düzenlediği operasyonda peynir bidonunda 3 kilo 50 gram metamfetamin ele geçirildi.
Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün kent merkezindeki bir iş yerine operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda peynir bidonunda 3 parça halinde 3 kilo 50 gram metamfetamin ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alandı.