Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bitlis Haberleri

        Peynir bidonunda 3 kilo metamfetamin ele geçirildi

        BİTLİS'tepolisin bir iş yerine düzenlediği operasyonda peynir bidonunda 3 kilo 50 gram metamfetamin ele geçirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.11.2023 - 10:56 Güncelleme: 02.11.2023 - 11:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Peynir bidonunda 3 kilo metamfetamin ele geçirildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        BİTLİS'tepolisin bir iş yerine düzenlediği operasyonda peynir bidonunda 3 kilo 50 gram metamfetamin ele geçirildi.

        Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün kent merkezindeki bir iş yerine operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda peynir bidonunda 3 parça halinde 3 kilo 50 gram metamfetamin ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alandı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        TCMB Başkanı Erkan'dan enflasyon açıklaması
        TCMB Başkanı Erkan'dan enflasyon açıklaması
        Dilan Polat polisten vitaminlerini istedi
        Dilan Polat polisten vitaminlerini istedi
        Uluslararası 'Comanchero' çetesi çökertildi! 37 gözaltı
        Uluslararası 'Comanchero' çetesi çökertildi! 37 gözaltı
        Ve Arda Güler'in forma hasreti bitiyor!
        Ve Arda Güler'in forma hasreti bitiyor!
        Beklenen yağmur su baskınlarıyla geldi!
        Beklenen yağmur su baskınlarıyla geldi!
        Hedefine ulaşan bir Atatürk filmi
        Hedefine ulaşan bir Atatürk filmi
        Ekim ayında 3 bin 567 Togg teslimatı
        Ekim ayında 3 bin 567 Togg teslimatı
        Denizbank’tan ünlü isimlere suç duyurusu
        Denizbank’tan ünlü isimlere suç duyurusu
        İsrail'in vurduğu kamptaki yıkım uydudan görüntülendi
        İsrail'in vurduğu kamptaki yıkım uydudan görüntülendi
        Refah Kapısı ilk kez sivillere açıldı!
        Refah Kapısı ilk kez sivillere açıldı!
        "Ölmekten değil, kovulmaktan korktum"
        "Ölmekten değil, kovulmaktan korktum"
        Tanesi 1 milyon TL
        Tanesi 1 milyon TL
        O anlar kamerada! Galerici iş yerinde öldürüldü!
        O anlar kamerada! Galerici iş yerinde öldürüldü!
        Dina'nın katili siyahi kadınlardan hoşlanıyormuş!
        Dina'nın katili siyahi kadınlardan hoşlanıyormuş!
        "Çok süratli ve golcü"
        "Çok süratli ve golcü"
        Netanyahu'nun başbakan olarak günleri sayılı mı?
        Netanyahu'nun başbakan olarak günleri sayılı mı?
        Pes dedirten hırsızlık! Sattığı aracı çaldı
        Pes dedirten hırsızlık! Sattığı aracı çaldı
        Yeni düzenleme Airbnb'yi bitirir mi?
        Yeni düzenleme Airbnb'yi bitirir mi?
        Daha 20 yaşındaydı... Aleyna'nın sır ölümü!
        Daha 20 yaşındaydı... Aleyna'nın sır ölümü!
        Yarım çalışma ödeneğini unutmayın!
        Yarım çalışma ödeneğini unutmayın!

        Benzer Haberler

        Ahlat'ta eğitim değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi
        Ahlat'ta eğitim değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi
        Bitlis'teki ocaklardan günde 700 tır bims ve ponza farklı illere gönderiliy...
        Bitlis'teki ocaklardan günde 700 tır bims ve ponza farklı illere gönderiliy...
        Bitlis kırsalında PKK'lı teröristlere ati yaşam malzemesi ele geçirildi
        Bitlis kırsalında PKK'lı teröristlere ati yaşam malzemesi ele geçirildi
        Bitlis'teki terör operasyonunda yaşam malzemeleri ele geçirildi
        Bitlis'teki terör operasyonunda yaşam malzemeleri ele geçirildi
        Bitlis'in tarihi dokusu "Dere Üstü Kentsel Dönüşüm Projesi" ile ortaya çıka...
        Bitlis'in tarihi dokusu "Dere Üstü Kentsel Dönüşüm Projesi" ile ortaya çıka...
        Ahlat'ta öğrenciler "Gençlerin Gözünden Cumhuriyet" konulu sunumlar yaptı
        Ahlat'ta öğrenciler "Gençlerin Gözünden Cumhuriyet" konulu sunumlar yaptı