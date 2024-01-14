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        Bitlis'te kardan kapanan 265 köy yolundan 100'ü ulaşıma açıldı

        BİTLİS'te 3 gündür aralıklarla yağan kar nedeniyle kapanan 265 köy yolundan 100'ü yeniden ulaşıma açılırken, 165 yolun açılması için ise çalışmalar devam ediyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.01.2024 - 12:08 Güncelleme: 14.01.2024 - 12:10
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        Bitlis'te kardan kapanan 265 köy yolundan 100'ü ulaşıma açıldı
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        BİTLİS'te 3 gündür aralıklarla yağan kar nedeniyle kapanan 265 köy yolundan 100'ü yeniden ulaşıma açılırken, 165 yolun açılması için ise çalışmalar devam ediyor.

        Bitlis'te kar yağışı sonrası kent merkezinde kar kalınlığı 80 santimetreye, yüksek kesimlerde ise 1,5 metreye ulaştı. Kardan kapanan 265 köy ve mezra yolunun yeniden ulaşıma açılması için İl Özel İdaresine bağlı karla mücadele ekipleri çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda köy yollarından 100'ü yeniden ulaşıma açılırken, kapalı kalan 165 yolun açılması için de çalışmalar aralıksız devam ediyor. Belediye ekipleri de kent merkezinde kar temizleme çalışması yaptı. 

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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