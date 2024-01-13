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        Bitlis ve Hakkari'de karla mücadele çalışmaları sürüyor

        Bitlis'in Tatvan ile Hakkari'nin Şemdinli ilçelerinde ekipler, karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2024 - 15:05 Güncelleme: 13.01.2024 - 15:05
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        Bitlis ve Hakkari'de karla mücadele çalışmaları sürüyor
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        Bitlis’in Tatvan ile Hakkari'nin Şemdinli ilçelerinde ekipler, karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

        Tatvan'da dün akşam başlayan ve aralıklarla etkisini sürdüren kar, ilçe merkezinde 20, yüksek kesimlerde yarım metreyi buldu.

        Güne karla uyanan vatandaşlar, evlerinin önünde ve damında biriken karı temizledi, esnaf da iş yerlerin önünü açtı.

        Kardan kapanan köy ve mahalle yollarında, belediye ve Özel İdare Müdürlüğü ekipleri, köy yolları ve ana caddelerde karla mücadele çalışması yürüttü.

        Yağışa sevinen çocuklar da kızak ve poşetlerle kaydı, oyunlar oynadı.

        - Hakkari

        Hakkari'nin Şemdinli ilçesi de kar yağışıyla beyaza büründü.

        Olumsuz hava koşulları sonucu kapanan köy ve mezra yollarında, İl Özel İdaresi ekipleri karla mücadele çalışması yürüttü.

        İlçeye bağlı Öveç, Çalışkanlar köyleri ile Kepenek, Koçabaş mezra yollarını açmaya çalışan ekipler, zor şartlarda güçlükle ilerleyebildi.

        Şemdinli Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, vatandaşların zorunlu olmadıkça özel araçlarıyla yola çıkmamaları uyarısında bulunuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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