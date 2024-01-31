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        Yabancı uyruklu 2 kadın, vücutlarına sarılı uyuşturucu ile yakalandı

        BİTLİS´te polisin durdurduğu yolcu otobüsünde yabancı uyruklu 2 kadının yapılan üst aramalarında vücutlarına sarılı 10 kilo 190 gram mematfetamin ele geçirdi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.01.2024 - 13:48 Güncelleme: 31.01.2024 - 13:50
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        Yabancı uyruklu 2 kadın, vücutlarına sarılı uyuşturucu ile yakalandı
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        BİTLİS´te polisin durdurduğu yolcu otobüsünde yabancı uyruklu 2 kadının yapılan üst aramalarında vücutlarına sarılı 10 kilo 190 gram mematfetamin ele geçirdi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 

        Bitlis Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tatvan ilçe girişindeki arama kontrol noktasında durdurdukları yolcu otobüsünde arama yaptı. Durumunda şüphelendikleri iki yabancı uyruklu kadının yapılan üst aramasında vücutlarına sarılı vaziyette toplam ağırlığı 10 kilo 190 gram gelen metamfetamin ele geçirdi. Gözaltına alınan kadınlar emniyetteki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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