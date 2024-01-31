Yabancı uyruklu 2 kadın, vücutlarına sarılı uyuşturucu ile yakalandı BİTLİS´te polisin durdurduğu yolcu otobüsünde yabancı uyruklu 2 kadının yapılan üst aramalarında vücutlarına sarılı 10 kilo 190 gram mematfetamin ele geçirdi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

BİTLİS´te polisin durdurduğu yolcu otobüsünde yabancı uyruklu 2 kadının yapılan üst aramalarında vücutlarına sarılı 10 kilo 190 gram mematfetamin ele geçirdi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Bitlis Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tatvan ilçe girişindeki arama kontrol noktasında durdurdukları yolcu otobüsünde arama yaptı. Durumunda şüphelendikleri iki yabancı uyruklu kadının yapılan üst aramasında vücutlarına sarılı vaziyette toplam ağırlığı 10 kilo 190 gram gelen metamfetamin ele geçirdi. Gözaltına alınan kadınlar emniyetteki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.