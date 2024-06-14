Bitlis'te 26 kilo 150 gram metamfetamin ele geçirildi

BİTLİSEmniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ihbar sonrası durdurulan araçta 26 kilo 150 gram metamfetamin ele geçirdi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Doğu illerinden batı illerine sevk edilecek yüklü miktarda uyuşturucu madde ihbarını değerlendirerek, öncülük ettiği belirlenen bir araç ile uyuşturucu bulunan başka bir aracı arama kontrol noktasında durdurdu. Araçta yapılan aramalarda 26 parça halinde toplam 26 kilo 150 gram metamfetamin ele geçirildi. 2 araçtaki 3 şüpheli, gözaltına alındı. Ayrıca şüphelilerin üst aramalarında 40 bin lira ve 1,5 milyon TL'lik çek el konuldu.