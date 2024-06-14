Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bitlis Haberleri

        Bitlis'te 26 kilo 150 gram metamfetamin ele geçirildi

        BİTLİSEmniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ihbar sonrası durdurulan araçta 26 kilo 150 gram metamfetamin ele geçirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.06.2024 - 14:36 Güncelleme: 14.06.2024 - 14:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bitlis'te 26 kilo 150 gram metamfetamin ele geçirildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        BİTLİSEmniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ihbar sonrası durdurulan araçta 26 kilo 150 gram metamfetamin ele geçirdi.

        Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Doğu illerinden batı illerine sevk edilecek yüklü miktarda uyuşturucu madde ihbarını değerlendirerek, öncülük ettiği belirlenen bir araç ile uyuşturucu bulunan başka bir aracı arama kontrol noktasında durdurdu. Araçta yapılan aramalarda 26 parça halinde toplam 26 kilo 150 gram metamfetamin ele geçirildi. 2 araçtaki 3 şüpheli, gözaltına alındı. Ayrıca şüphelilerin üst aramalarında 40 bin lira ve 1,5 milyon TL'lik çek el konuldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Geri dönüşü olmayan noktaya yaklaştık"
        "Geri dönüşü olmayan noktaya yaklaştık"
        Sedef Güler cinayetinde en önemli delili evde unuttular!
        Sedef Güler cinayetinde en önemli delili evde unuttular!
        Meloni Biden'ı beklerken böyle sıkıldı
        Meloni Biden'ı beklerken böyle sıkıldı
        Türkiye bu stada odaklandı!
        Türkiye bu stada odaklandı!
        Deniz Akkaya kızının velayetini kaybetti
        Deniz Akkaya kızının velayetini kaybetti
        Yapay zeka artık ders
        Yapay zeka artık ders
        Artık ekonomi sınıfında uçuyor
        Artık ekonomi sınıfında uçuyor
        Orman yakan terörist koğuşu ateşe verdi!
        Orman yakan terörist koğuşu ateşe verdi!
        İşte EURO 2024'ün en değerli takımı ve oyuncusu
        İşte EURO 2024'ün en değerli takımı ve oyuncusu
        9 günde 4. ölüm haberi! Sivas'ta kâbus!
        9 günde 4. ölüm haberi! Sivas'ta kâbus!
        Hepi topu dondurma ama…
        Hepi topu dondurma ama…
        130 milyon TL'lik yalı soygununun ardından 6 aylık plan çıktı
        130 milyon TL'lik yalı soygununun ardından 6 aylık plan çıktı
        'Dünyanın en büyük taban mozaiği' tekrar ziyarete açıldı
        'Dünyanın en büyük taban mozaiği' tekrar ziyarete açıldı
        Çin'den Türkiye'ye ek vergi tepkisi
        Çin'den Türkiye'ye ek vergi tepkisi
        Bayram için kültür sanat ajandası!
        Bayram için kültür sanat ajandası!
        "Dünyanın en büyük şantiyesi, şu anda deprem bölgesi"
        "Dünyanın en büyük şantiyesi, şu anda deprem bölgesi"
        G7 Zirvesi: En güçlü 'güçsüzler'
        G7 Zirvesi: En güçlü 'güçsüzler'
        Futbol şöleni bugün başlıyor!
        Futbol şöleni bugün başlıyor!
        Van Bronckhorst imzayı attı!
        Van Bronckhorst imzayı attı!
        Milyonlar bu sorunun yanıtını merak ediyor: Biz şimdi neyiz?
        Milyonlar bu sorunun yanıtını merak ediyor: Biz şimdi neyiz?

        Benzer Haberler

        Tatvan'da öğrenciler karnelerini aldı
        Tatvan'da öğrenciler karnelerini aldı
        Bitlis'te 26 kilo 150 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
        Bitlis'te 26 kilo 150 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
        Tatvan'da jandarma tanıtım sergisi açıldı
        Tatvan'da jandarma tanıtım sergisi açıldı
        Bitlis'te 15 engelliye akülü araç teslimi yapıldı
        Bitlis'te 15 engelliye akülü araç teslimi yapıldı
        Bitlis'te zabıta ekipleri unlu mamuller ve ekmek fırınlarını denetledi
        Bitlis'te zabıta ekipleri unlu mamuller ve ekmek fırınlarını denetledi
        Bitlis Belediye Başkanı Tanğlay, çalışmaları inceledi
        Bitlis Belediye Başkanı Tanğlay, çalışmaları inceledi