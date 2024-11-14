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        Bitlis'te dereye düşen kekliği mahalleli kurtardı

        BİTLİS'te dereye düşen kınalı keklik, mahalleli tarafından kurtarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2024 - 12:03 Güncelleme: 14.11.2024 - 12:05
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        Bitlis'te dereye düşen kekliği mahalleli kurtardı
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        BİTLİS'te dereye düşen kınalı keklik, mahalleli tarafından kurtarıldı. Kanatları kırık olduğu tespit edilen kekliğin, tedavisi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edileceği belirtildi.

        Bitlis merkezde yaşayanlar, dereye keklik düştüğünü fark etti. Dereye inen bir mahalleli, kanadı kırık olduğu tespit edilen kekliği sudan çıkardı. Dere kenarında toplanan meraklı vatandaşlar ise keklik kurtarma operasyonunu film izler gibi izledi. Kekliğin, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edileceği belirtildi. Tedavi sürecinin ardından kekliğin doğal yaşam alanına geri bırakılacağı bildirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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