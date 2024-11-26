Durdurulan araçta 10 kaçak göçmen çıktı, 2 organizatör tutuklandı

Şüpheliler S.A. ve A.K., çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. Kaçak göçmenler ise jandarmadaki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığına yönelik termal özellikli dronun da kullanıldığı yol kontrolünde bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen Afganistan uyruklu 10 kaçak göçmen yakalanırken, 2 organizatör şüphelisi ise gözaltına alındı.

BİTLİS'te jandarma ekipleri tarafından termal dron destekli yapılan yol kontrollerinde durdurulan araçta, Afganistan uyruklu 10 kaçak göçmen yakalandı. Gözaltına alınan 2 organizatör şüphelisi tutuklandı.

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