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        Durdurulan araçta 10 kaçak göçmen çıktı, 2 organizatör tutuklandı

        BİTLİS'te jandarma ekipleri tarafından termal dron destekli yapılan yol kontrollerinde durdurulan araçta, Afganistan uyruklu 10 kaçak göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.11.2024 - 16:50 Güncelleme: 26.11.2024 - 16:55
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        Durdurulan araçta 10 kaçak göçmen çıktı, 2 organizatör tutuklandı
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        BİTLİS'te jandarma ekipleri tarafından termal dron destekli yapılan yol kontrollerinde durdurulan araçta, Afganistan uyruklu 10 kaçak göçmen yakalandı. Gözaltına alınan 2 organizatör şüphelisi tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığına yönelik termal özellikli dronun da kullanıldığı yol kontrolünde bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen Afganistan uyruklu 10 kaçak göçmen yakalanırken, 2 organizatör şüphelisi ise gözaltına alındı.

        Şüpheliler S.A. ve A.K., çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. Kaçak göçmenler ise jandarmadaki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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