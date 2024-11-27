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        Kar altındaki Bitlis havadan görüntülendi

        BİTLİS, etkili olan kar yağışı sonrası kent havadan dronla görüntülendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.11.2024 - 10:34 Güncelleme: 27.11.2024 - 10:40
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        Kar altındaki Bitlis havadan görüntülendi
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        BİTLİS, etkili olan kar yağışı sonrası kent havadan dronla görüntülendi.

        Kentte 2 gündür aralıklarla etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Bitlis Belediyesi'nin yürüttüğü 'Dere Üstü Islah Projesi' ile tarihi dokunun gün yüzüne çıkarıldığı kent, 25 santimlik karla birlikte beyaza büründü. Güzel görüntüler sunan Bitlis Kalesi, tarihi camiler ve köprüler havadan görüntülendi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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