Kar altındaki Bitlis havadan görüntülendi

BİTLİS, etkili olan kar yağışı sonrası kent havadan dronla görüntülendi.

Kentte 2 gündür aralıklarla etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Bitlis Belediyesi'nin yürüttüğü 'Dere Üstü Islah Projesi' ile tarihi dokunun gün yüzüne çıkarıldığı kent, 25 santimlik karla birlikte beyaza büründü. Güzel görüntüler sunan Bitlis Kalesi, tarihi camiler ve köprüler havadan görüntülendi.