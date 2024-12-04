Bitlis eksi 13,8'i gördü; ağaçlar kırağı ile kaplandı

Kentte geçen hafta etkili olan kar yağışı sonrası başlayan soğuk hava dalgası sürüyor. Termometrelerin eksi 13,8 dereceyi gösterdiği kent merkezinde; binaların çatılarında buz sarkıtları, ağaçlarda kırağı oluştu. Dondurucu soğukla birlikte etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye kadar düşerken, Rahva bölgesinde kırağı tutan ağaçlarda güzel görüntüler oluştu.

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