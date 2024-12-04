Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bitlis Haberleri

        Bitlis eksi 13,8'i gördü; ağaçlar kırağı ile kaplandı

        BİTLİSkent merkezinde hava sıcaklığı eksi 13,8 dereceyi görürken, bina çatılarında buz sarkıtları, ağaçlarda kırağı oluştu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.12.2024 - 10:12 Güncelleme: 04.12.2024 - 10:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bitlis eksi 13,8'i gördü; ağaçlar kırağı ile kaplandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        BİTLİSkent merkezinde hava sıcaklığı eksi 13,8 dereceyi görürken, bina çatılarında buz sarkıtları, ağaçlarda kırağı oluştu.

        Kentte geçen hafta etkili olan kar yağışı sonrası başlayan soğuk hava dalgası sürüyor. Termometrelerin eksi 13,8 dereceyi gösterdiği kent merkezinde; binaların çatılarında buz sarkıtları, ağaçlarda kırağı oluştu. Dondurucu soğukla birlikte etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye kadar düşerken, Rahva bölgesinde kırağı tutan ağaçlarda güzel görüntüler oluştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Anne oğlu vahşice katletmişti! Caniye son sözü soruldu!
        Anne oğlu vahşice katletmişti! Caniye son sözü soruldu!
        Engelli araçlarında önemli değişiklik
        Engelli araçlarında önemli değişiklik
        Basının basın olduğu günlerde bu haberi böyle yazacak olsam, “Git ulan, şunu adam gibi toparla” deyip kafama atarlardı!
        Basının basın olduğu günlerde bu haberi böyle yazacak olsam, “Git ulan, şunu adam gibi toparla” deyip kafama atarlardı!
        Devre arası transfer sayısı artacak!
        Devre arası transfer sayısı artacak!
        Reasürans maliyetleri yüzde 25 arttı
        Reasürans maliyetleri yüzde 25 arttı
        G.Saray'da yerliler görüşme odasına!
        G.Saray'da yerliler görüşme odasına!
        Otomobilin çarptığı motosikletli öldü, yakınları parke taşlarıyla araca saldırdı
        Otomobilin çarptığı motosikletli öldü, yakınları parke taşlarıyla araca saldırdı
        Muhalifler Hama'ya ilerliyor!
        Muhalifler Hama'ya ilerliyor!
        Piramit işçilerinin bir günü!
        Piramit işçilerinin bir günü!
        Selma önceki gün 5 kurşunla katledilmişti! Kahreden detay ortaya çıktı!
        Selma önceki gün 5 kurşunla katledilmişti! Kahreden detay ortaya çıktı!
        250 el bombası ve 270 bin mermi çalınmıştı! Özel harekatçı itiraf etti!
        250 el bombası ve 270 bin mermi çalınmıştı! Özel harekatçı itiraf etti!
        Krizi aştılar
        Krizi aştılar
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı
        Güney Kore'de ne oldu?
        Güney Kore'de ne oldu?
        Atalay’ın kafasındaki asgari ücret ne?
        Atalay’ın kafasındaki asgari ücret ne?
        Güney Kore'de Yoon'a istifa baskısı artıyor!
        Güney Kore'de Yoon'a istifa baskısı artıyor!
        Moda devinden astronot giysisi
        Moda devinden astronot giysisi
        Süper nine
        Süper nine
        "Hayır, boşanmıyoruz"
        "Hayır, boşanmıyoruz"
        'Senin aklına kurban olurum'
        'Senin aklına kurban olurum'

        Benzer Haberler

        Bitlis'te polisler, özel gereksinimli öğrencileri ziyaret etti
        Bitlis'te polisler, özel gereksinimli öğrencileri ziyaret etti
        Van Gölü Ekspresi'nde kar manzaralı yolculuk
        Van Gölü Ekspresi'nde kar manzaralı yolculuk
        Bitlis'te soğuk hava ve sis etkili oldu
        Bitlis'te soğuk hava ve sis etkili oldu
        Bitlisli baston ustası Birol "Yaşayan İnsan Hazinesi Ödülü"nü almanın gurur...
        Bitlisli baston ustası Birol "Yaşayan İnsan Hazinesi Ödülü"nü almanın gurur...
        Tatvan'da Badminton İl Birinciliği Müsabakaları yapıldı
        Tatvan'da Badminton İl Birinciliği Müsabakaları yapıldı
        Bitlis'te şehit Alpaslan Kurt için mevlit okutuldu
        Bitlis'te şehit Alpaslan Kurt için mevlit okutuldu