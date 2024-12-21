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        Buzda kayan kamyon, derenin duvarında asılı kaldı

        BİTLİS'te buzlu yolda kayarak, Bitlis Deresi'nin istinat duvarında asılı kalan kamyon, ekiplerin çalışmasıyla vinçle bulunduğu yerden alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.12.2024 - 14:35 Güncelleme: 21.12.2024 - 14:40
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        Buzda kayan kamyon, derenin duvarında asılı kaldı
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        BİTLİS'te buzlu yolda kayarak, Bitlis Deresi'nin istinat duvarında asılı kalan kamyon, ekiplerin çalışmasıyla vinçle bulunduğu yerden alındı.

        Kentte etkili olan soğuk hava nedeniyle yollarda oluşan buzlanma, kazaya neden oldu. Bitlis merkez Hüsrevpaşa Mahallesi Çam Sitesi'ne, şoförünün yük boşaltmaya getirdiği kamyon, buzlu yolda kayıp Bitlis Deresi'nin istinat duvarında asılı kaldı. İhbar üzerine bölgeye belediye ekipleri sevk edildi. Ekipler, önce kamyonun kaymasına neden olan buz tabakasını temizledi. Daha sonra da duvarda asılı kalan kamyon vinçle çekilip bulunduğu yerden alındı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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