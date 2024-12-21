Buzda kayan kamyon, derenin duvarında asılı kaldı
BİTLİS'te buzlu yolda kayarak, Bitlis Deresi'nin istinat duvarında asılı kalan kamyon, ekiplerin çalışmasıyla vinçle bulunduğu yerden alındı.
BİTLİS'te buzlu yolda kayarak, Bitlis Deresi'nin istinat duvarında asılı kalan kamyon, ekiplerin çalışmasıyla vinçle bulunduğu yerden alındı.
Kentte etkili olan soğuk hava nedeniyle yollarda oluşan buzlanma, kazaya neden oldu. Bitlis merkez Hüsrevpaşa Mahallesi Çam Sitesi'ne, şoförünün yük boşaltmaya getirdiği kamyon, buzlu yolda kayıp Bitlis Deresi'nin istinat duvarında asılı kaldı. İhbar üzerine bölgeye belediye ekipleri sevk edildi. Ekipler, önce kamyonun kaymasına neden olan buz tabakasını temizledi. Daha sonra da duvarda asılı kalan kamyon vinçle çekilip bulunduğu yerden alındı.
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