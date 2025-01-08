Bitlis'te uyuşturucuya 3 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tatvan ilçesi girişinde yol kontrolleri yaptı. Durdurulan otomobilde gizli bölmelerde 2 kilo 18 gram eroin ele geçirilirken, 3 şüpheli ise gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan şüpheliler, tutuklanıp cezaevine gönderildi.

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