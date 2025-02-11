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        Briket yüklü TIR'da 31 kaçak göçmen yakalandı

        BİTLİS'te polisin durdurduğu briket yüklü TIR'da yapılan aramada 31 kaçak göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.02.2025 - 09:52 Güncelleme: 11.02.2025 - 09:55
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        Briket yüklü TIR'da 31 kaçak göçmen yakalandı
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        BİTLİS'te polisin durdurduğu briket yüklü TIR'da yapılan aramada 31 kaçak göçmen yakalandı.

        Bitlis Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, yol kontrolünde briket yüklü TIR'ı durdurarak arama yaptı. Aramada TIR'ın dorsesinde, briketler arasına gizlenmiş 31 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenler sınır dışı işlemleri için Bitlis İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilirken, organizatörlük yaptığı gerekçesi ile gözaltına alanın TIR şoförü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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