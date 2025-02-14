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        Bitlis'te kar etkili oldu (2)

        EĞİTİMEKAR ARASIBitlis'te kar ve buzlanma nedeniyle eğitim- öğretime cuma günü ara verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.02.2025 - 00:09 Güncelleme: 14.02.2025 - 00:09
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        Bitlis'te kar etkili oldu (2)
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        EĞİTİMEKAR ARASI

        Bitlis’te kar ve buzlanma nedeniyle eğitim- öğretime cuma günü ara verildi. Konuya ilişkin valilik tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

        “İlimizde devam eden mevcut kar yağışı, gece boyunca kar yağma ihtimali ve sabah saatlerinde buzlanma riski nedeniyle İl genelinde 14 Şubat 2025 Cuma Günü resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında ilk ve orta öğretim düzeyindeki eğitim- öğretime bir (1) gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personeller aynı gün idari izinli sayılacaktır.”

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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