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        Bitlis'te kardan kapanan 219 köy yolundan 170'i ulaşıma açıldı

        BİTLİS'te etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 219 köy yolundan 170'i açıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.02.2025 - 09:55 Güncelleme: 15.02.2025 - 10:01
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        Bitlis'te kardan kapanan 219 köy yolundan 170'i ulaşıma açıldı
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        BİTLİS’te etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 219 köy yolundan 170'i açıldı. 49 köy yolunun açılması için çalışmalar sürüyor.

        Kentte dün etkili olan kar yağışı nedeniyle 219 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresine ait 10 ayrı şantiyedeki 75 iş makinesi ve 80 personel kapalı olan yolların açılması için çalışma başlattı. Kar yağışı sonrası ana arterlerde Karayolları ekipleri, mahalle aralarında da Bitlis Belediyesi’ne ait iş makineleri yol açma ve genişletme çalışması yürüttü. Yapılan çalışmalar ile 219 köy yolundan 170'i yeniden ulaşıma açıldı.

        İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürü Ümit Kurtkan, kapalı olan 49 köy yolunun da en kısa sürede yeniden ulaşıma açılacağını bildirdi. Yetkilileri kar yağışı sonrası yollarda oluşacak buzlanmalara karşı da sürücüleri uyardı.

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