Bitlis İl Jandarma Komutanlığı'ndan 8 Mart kutlaması

Bitlis İl Jandarma Komutanlığı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle yol kontrol noktalarından durdurdukları araçlarda bulunan kadınlara çiçek vererek günlerini kutladı. Yolculuk yapan kadınlar, jandarma ekiplerine teşekkür etti. Bitlis İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada "Bitlis İl Jandarma Komutanlığı olarak geleceğe yön veren tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlarız" denildi.

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