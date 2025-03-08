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        Bitlis İl Jandarma Komutanlığı'ndan 8 Mart kutlaması

        BİTLİSİl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yol kontrol noktalarında durdurdukları araçlardaki kadınlara çiçek vererek 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.03.2025 - 18:15 Güncelleme: 08.03.2025 - 18:20
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        Bitlis İl Jandarma Komutanlığı'ndan 8 Mart kutlaması
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        BİTLİSİl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yol kontrol noktalarında durdurdukları araçlardaki kadınlara çiçek vererek 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

        Bitlis İl Jandarma Komutanlığı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle yol kontrol noktalarından durdurdukları araçlarda bulunan kadınlara çiçek vererek günlerini kutladı. Yolculuk yapan kadınlar, jandarma ekiplerine teşekkür etti. Bitlis İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada "Bitlis İl Jandarma Komutanlığı olarak geleceğe yön veren tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlarız" denildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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