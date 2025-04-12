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        Ayakkabısında uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı

        BİTLİS'te durdurulan yolcu otobüsünde yabancı uyruklu yolcunun ayakkabısına gizlenmiş 1 kilo 28 gram Afyon sakızı ele geçirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.04.2025 - 12:17 Güncelleme: 12.04.2025 - 12:20
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        Ayakkabısında uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı
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        BİTLİS’te durdurulan yolcu otobüsünde yabancı uyruklu yolcunun ayakkabısına gizlenmiş 1 kilo 28 gram Afyon sakızı ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kaçakçılarına yönelik çalışmaları kapsamında bir yolcu otobüsünü durdurup arama yaptı. Polis, yabancı uyruklu yolcunun şüpheli hareketleri üzerine yapılan detaylı üst aramasında, ayakkabısına gizlenmiş 7 parça halinde 1 kilo 28 gram Afyon sakızı ele geçirdi. Gözaltına alınan yabancı uyruklu yolcu, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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