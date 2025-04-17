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        Köy okulundaki çocuklar ilk kez tiyatro ile buluştu

        BİTLİSmerkeze bağlı Yumurtatepe Köyü İlkokulu'nda 'Maskar' adlı tiyatro oyunu sahnelendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.04.2025 - 10:21 Güncelleme: 17.04.2025 - 10:25
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        Köy okulundaki çocuklar ilk kez tiyatro ile buluştu
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        BİTLİSmerkeze bağlı Yumurtatepe Köyü İlkokulu'nda 'Maskar' adlı tiyatro oyunu sahnelendi. Köy okulu öğrencileri, oyun sayesinde ilk kez tiyatro ile buluştu.

        Bitlis Kültür ve Sanat Derneği tarafından yürütülen ve İçişleri Bakanlığı'nın desteklediği 'Köyden Köye Okuldan Okula Tiyatro' projesi kapsamında; köy okullarında eğitim gören ilkokul öğrencileri, tiyatro ile buluşuyor. Bitlis merkeze bağlı Yumurtatepe Köyü İlkokulu'na giden tiyatro ekibi, sevgi ve barış mesajlarını konu alan 'Maskar' isimli tiyatro oyununu sahneledi. İlk kez tiyarto ile buluşan köy okulundaki öğrenciler, büyük mutluluk yaşadı.

        'BAĞIŞLANAN KİTAPLARI DA KÜTÜPHANELERE BIRAKIYORUZ'

        Bitlis Kültür ve Sanat Derneği Proje Koordinatörü Vecbi Ayan, İçişleri Bakanlığı'nca desteklenen proje kapsamında merkeze bağlı 49 köy okulunda 1000'den fazla çocuğun tiyatro ile buluşacağını söyledi. Ayan, "Bitlis Kültür ve Sanat Derneği olarak geliştirdiğimiz 'Köyden Köye Okuldan Okula Tiyatro' projemizin amacı, köy okullarındaki öğrencileri tiyatro ile buluşturmak. Tiyatro gösterisi yaptığımız okullara ayrıca Bursa Bisiklet Kulübü tarafından derneğimize bağışlanan kitapları da kütüphanelere bırakıyoruz. 2012-2015 tarihleri arasında buna benzer proje uygulamıştık. Bu yıl da bu projemizle öğrencilerimizi mutlu etmeye çalışıyoruz. Bu konuda emeği geçen tiyatrocu arkadaşlarımız başta olmak üzere projemize destek veren Bitlis İl Milli Eğitim ve Kültür müdürlüklerine de çok teşekkür ediyoruz" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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