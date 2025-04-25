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        Bitlis'te 4 göçmen organizatörü tutuklandı

        BİTLİS'tegöçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen 4 organizatör tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.04.2025 - 13:09 Güncelleme: 25.04.2025 - 13:15
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        Bitlis'te 4 göçmen organizatörü tutuklandı
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        BİTLİS'tegöçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen 4 organizatör tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığına yönelik 20-22 Nisan tarihleri arasında çalışma yaptı. Bu kapsamda Afganistan uyruklu 5 düzensiz göçmen ile 4 organizatör yakalandı. Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından sınır dışı edilirken, gözaltına alınan 4 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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