Bitlis'te 4 göçmen organizatörü tutuklandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığına yönelik 20-22 Nisan tarihleri arasında çalışma yaptı. Bu kapsamda Afganistan uyruklu 5 düzensiz göçmen ile 4 organizatör yakalandı. Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından sınır dışı edilirken, gözaltına alınan 4 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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