Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bitlis Haberleri

        Beş Minare Film Fesitvali'ne katılan Sanatçılar Nemrut Gölü ve Selçuklu Mezarlığını gezdi

        BİTLİS'te bu yıl ilki düzenlenen 'Beş Minare Film Festivali'ne katılan senarist, oyuncu ve yazarlar, Nemrut Krater Gölü ve Ahlat Selçuklu Mezarlığını gezdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.05.2025 - 18:41 Güncelleme: 11.05.2025 - 18:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Beş Minare Film Fesitvali'ne katılan Sanatçılar Nemrut Gölü ve Selçuklu Mezarlığını gezdi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        BİTLİS’te bu yıl ilki düzenlenen ‘Beş Minare Film Festivali’ne katılan senarist, oyuncu ve yazarlar, Nemrut Krater Gölü ve Ahlat Selçuklu Mezarlığını gezdi.

        Bitlis Beş Minare Film Festivali 3'ncü günde de devam ederken, festival için kente gelen sanatçı, oyuncu, yazar ve senaristler, Tatvan sınırları içerisinde yer alan Nemrut Krater Gölü'nü gezip hatıra fotoğraf çektirdi. Doğal güzelliğe sahip Nemrut Krater Gölü gezisinin ardından konuklar, Ahlat ilçesindeki Selçuklu Meydan Mezarlığını ziyaret etti. Sinema sanatçıları, tarihi mezarlıkta fotoğraf çektirdi.

        Festival Direktörü oyuncu Wilma Elles, festivale ilginin oldukça büyük olduğunu, bundan da memnuniyet duyduğunu belirterek, "Bitlis Beş Minare film Festivali’nin üçüncü günündeyiz. Çok güzel bir katılım var. Yaklaşık 200 sanatçı geldi. Çok mutluyuz. Akşam da 500 bin TL'lik ödüller verilecek. BETAV’a katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. Şu anda gezimizin en önemli yeri olan Ahlat Selçuklu Mezarlığına gedik. Bin yıllık tarihi var. Gerçekten herkes çok etkilendi. Nemrut Krater Gölünü gezdik. Burada etkilenmemek mümkün değil. Doğa ve tarih iç içe bunu filmle ve sanatçılarla birleştirmek bence Bitlis için muhteşem bir an." dedi.

        Manken ve Şarkıcı Ece Gürsel ise “Bitlis Beş Minare Film Festivali’nde olduğum için çok keyifliyim. Ahlat Selçuklu Mezarlığına geldik. Mezarlığın ucu bucağı yok. Güzel bir tarih yatıyor burada. Bitlis halkı böyle tarihi bir mekana sahip olduğu için çok şanslı. Burada bulunmaktan dolayı son derece mutluyum." diye konuştu.

        Festivalin son günü Stand-up gösterisi sunacak olan Sinema ve Tiyatro Sanatçısı Metin Yıldız da Ahlat ve Nemrut’un doğasına hayran kaldığını belirterek, “Bitlis Uluslararası Film Festivali Türk film camiasına ve ülkemize hayırlı olsun. Şu an muazzam bir yerdeyiz. Ahlat’ta müthiş tarihi bir yerdeyiz. Atalarımızın yıllar önce neler yaptığını, mezarlıklarına ne kadar değer verdiklerini görmek, bizler için muhteşem bir görüntüdür. Hani derler ya, ölüsüne değer vermeyen dirisine hiç değer vermez. Gerçekten muazzam eserler bırakmışlar. Bu bizi çok heyecanlandırıyor. Aynı zamanda film festivalinden bahsedecek olursak, son zamanlarda seyirci kaybeden sinemaya, çok fazla sinema filmi çekilmekten imtina edilen bir yerde festivalin çok çok önemli olduğunu düşünüyorum. Umarım devamı olur. Yıllarca gider. Bitlis halkı için de burası için de çok önemdir. Burada olmaktan çok mutluyum." dedi.

        'BİTLİS, TÜRKİYE'NİN İRLANDASI'

        Senarist Talat Özpolat ise Bitlis’e geldikten sonra hazırda olan bir dizi filmin burada uyarlandığını söyledi. Özpolat, "Bir çok farklı dinin bir arada toplandığı Mardin’den sonra Bitlis’te birçok İslam aliminin bir arada olduğu yerdeyiz. Bitlis’te Mehmet Şah Çelik ile uzun zamandan beridir böyle bir organizasyon planlıyorduk. İstanbul’dan Bitlis’i anlatınca bizler çok da anlamıyorduk. ‘Ne gerek var. O kadar kilometre yol, kameralar ekipmanlar taşıyacağız’ diye düşünüyorduk. Ancak buraya gelince buralar Türkiye’nin İrlanda’sı. Mell Gibson yıllarca gidip oralarda film çekti. Bizler de burada çekeriz. Burada her taraf bir senaryo. Hazırda bir dizi filmimiz var. Burayla alakasını kurduk. Bu dizi yüzyılın dizisi olacak. Yüzyılın dizisi geliyor." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yağışlı hafta! Bahar yağmurları etkili olacak!
        Yağışlı hafta! Bahar yağmurları etkili olacak!
        2025 MOTUL Türkiye Karting Şampiyonası'nda ikinci ayak sona erdi!
        2025 MOTUL Türkiye Karting Şampiyonası'nda ikinci ayak sona erdi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile Ukrayna'yı görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile Ukrayna'yı görüştü
        Dolmabahçe'de ilk 11'ler belli oldu!
        Dolmabahçe'de ilk 11'ler belli oldu!
        Beylikdüzü'ndeki metrobüs kazası kamerada!
        Beylikdüzü'ndeki metrobüs kazası kamerada!
        Hastanede ortaya çıktı! Anne-kız rolüyle organ nakli yalanı!
        Hastanede ortaya çıktı! Anne-kız rolüyle organ nakli yalanı!
        Beşiktaş'ta seçim günü
        Beşiktaş'ta seçim günü
        Trump'tan Putin'in önerisine ilişkin: Harika bir gün
        Trump'tan Putin'in önerisine ilişkin: Harika bir gün
        Müsilaj yeniden Marmara'da!
        Müsilaj yeniden Marmara'da!
        Bekçiyi bağlayıp, şoförü öldürdüler!
        Bekçiyi bağlayıp, şoförü öldürdüler!
        Anneler Günü'nü kutladılar
        Anneler Günü'nü kutladılar
        Trump'tan Çin ile ticaret görüşmelerine ilişkin mesaj
        Trump'tan Çin ile ticaret görüşmelerine ilişkin mesaj
        Anneler günü nasıl ortaya çıktı?
        Anneler günü nasıl ortaya çıktı?
        Anneler gerçekten ne ister?
        Anneler gerçekten ne ister?
        İşte agorafobi hakkında merak edilenler
        İşte agorafobi hakkında merak edilenler
        13 bin kilometre yol kat ettiler
        13 bin kilometre yol kat ettiler
        Trabzonspor - Galatasaray maçının hakem yorumları
        Trabzonspor - Galatasaray maçının hakem yorumları
        Yıllar sonra gelen itiraflar
        Yıllar sonra gelen itiraflar
        J10C 3 Rafale savaş uçağını düşürdü
        J10C 3 Rafale savaş uçağını düşürdü
        "Şampiyon 4 Mayıs'ta belli oldu"
        "Şampiyon 4 Mayıs'ta belli oldu"

        Benzer Haberler

        "Bitlis Beş Minare Uluslararası Film Festivali" ikinci günde devam etti
        "Bitlis Beş Minare Uluslararası Film Festivali" ikinci günde devam etti
        Beş Minare Uluslararası Film Festivali kapsamında Ahlat'ta söyleşi yapıldı
        Beş Minare Uluslararası Film Festivali kapsamında Ahlat'ta söyleşi yapıldı
        "Bitlis Beş Minare Uluslararası Film Festivali" başladı
        "Bitlis Beş Minare Uluslararası Film Festivali" başladı
        Bitlis Beş Minare Uluslararası Film Festivali'nin açılışı bu akşam (2)
        Bitlis Beş Minare Uluslararası Film Festivali'nin açılışı bu akşam (2)
        Film festivali için Bitlis'e gelen sanatçılar tarihi mekanları gezdi
        Film festivali için Bitlis'e gelen sanatçılar tarihi mekanları gezdi
        Bitlis'te öğrenciler belediye başkanının makam aracıyla tur attı
        Bitlis'te öğrenciler belediye başkanının makam aracıyla tur attı