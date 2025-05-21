Bitlis'te polis aracı takla attı: 2 yaralı

BİTLİS'te göreve giden polis aracının takla attığı kazada 2 polis memuru yaralandı.

Kaza, saat 15.00 saralarında Güroymak'ın Günkırı Beldesi yakınlarında meydana geldi. Göreve giden polisleri taşıyan otomobil, sürücünün kontrolünden çıkarak takla attı. Araçtaki 2 polis memuru yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Yol kenarındaki tarlaya devrilen araçta bulunan polis memurları önce Güroymak Devlet Hastanesi'ne, burada yapılan müdahalenin ardından da Bitlis Tatvan Devlet Hastanesine sevk edildi.

Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Emniyet Müdürü Ortaç Şekeroğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul, Tatvan Kaymakamı Remzi Demir, Tatvan Devlet Hastanesi Başhekimi Gökmen Reyhanlı ve İl Sağlık Müdürü Seda Yılmazer ile birlikte yaralı polis memurlarını hastanede ziyaret etti. Açıklamada bulunan Vali Karakaya, polis memurlarının sağlık durumlarını iyi olduğunu belirterek, "Polis memurlarımızı ziyaret ettik. Çok şükür durumları iyi. İnşallah hayati tehlikeyi atlattılar. Birkaç hafta içine inşallah ikisinin de sağ salim aramıza döneceklerini düşünüyoruz. Bu konuyla ilgili emniyet ve sağlık teşkilatımız ellerinden geleni yapıyor. Emniyet teşkilatımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Hekimlerimize güveniyoruz. En iyi şekilde ilgilenerek arkadaşlarımızı sağlıklarına kavuşmalarına temin edeceklerdir. Tekrardan geçmiş olsun, Allah şifalar versin" dedi.