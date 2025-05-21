Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bitlis Haberleri

        Bitlis'te polis aracı takla attı: 2 yaralı

        BİTLİS'te göreve giden polis aracının takla attığı kazada 2 polis memuru yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.05.2025 - 19:29 Güncelleme: 21.05.2025 - 19:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bitlis'te polis aracı takla attı: 2 yaralı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        BİTLİS'te göreve giden polis aracının takla attığı kazada 2 polis memuru yaralandı.

        Kaza, saat 15.00 saralarında Güroymak'ın Günkırı Beldesi yakınlarında meydana geldi. Göreve giden polisleri taşıyan otomobil, sürücünün kontrolünden çıkarak takla attı. Araçtaki 2 polis memuru yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Yol kenarındaki tarlaya devrilen araçta bulunan polis memurları önce Güroymak Devlet Hastanesi'ne, burada yapılan müdahalenin ardından da Bitlis Tatvan Devlet Hastanesine sevk edildi.

        Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Emniyet Müdürü Ortaç Şekeroğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul, Tatvan Kaymakamı Remzi Demir, Tatvan Devlet Hastanesi Başhekimi Gökmen Reyhanlı ve İl Sağlık Müdürü Seda Yılmazer ile birlikte yaralı polis memurlarını hastanede ziyaret etti. Açıklamada bulunan Vali Karakaya, polis memurlarının sağlık durumlarını iyi olduğunu belirterek, "Polis memurlarımızı ziyaret ettik. Çok şükür durumları iyi. İnşallah hayati tehlikeyi atlattılar. Birkaç hafta içine inşallah ikisinin de sağ salim aramıza döneceklerini düşünüyoruz. Bu konuyla ilgili emniyet ve sağlık teşkilatımız ellerinden geleni yapıyor. Emniyet teşkilatımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Hekimlerimize güveniyoruz. En iyi şekilde ilgilenerek arkadaşlarımızı sağlıklarına kavuşmalarına temin edeceklerdir. Tekrardan geçmiş olsun, Allah şifalar versin" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Dışişleri'nden İsrail'e kınama
        Dışişleri'nden İsrail'e kınama
        Borsa soruşturmasında gözaltı
        Borsa soruşturmasında gözaltı
        Fenerbahçe'den "dernek" açıklaması: Görüntüler kesilmiş
        Fenerbahçe'den "dernek" açıklaması: Görüntüler kesilmiş
        Altında yeni rekorlar görülebilir
        Altında yeni rekorlar görülebilir
        Babası bagajdan eşya alan çocuğu kaçırmaya çalışan şüpheli tutuklandı
        Babası bagajdan eşya alan çocuğu kaçırmaya çalışan şüpheli tutuklandı
        Hastane kan gölüne döndü! Eski koca Eser'i katletti!
        Hastane kan gölüne döndü! Eski koca Eser'i katletti!
        21 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        21 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        Bir sıcak bir serin! Önce 10 derece artacak, sonra serinleyecek!
        Bir sıcak bir serin! Önce 10 derece artacak, sonra serinleyecek!
        Opsiyonlarda hedef 6.5 milyon Euro!
        Opsiyonlarda hedef 6.5 milyon Euro!
        İkinci kez etkin pişmanlık ifadesi veren Ertan Yıldız'a ev hapsi
        İkinci kez etkin pişmanlık ifadesi veren Ertan Yıldız'a ev hapsi
        Viking köyüne yerleştiler
        Viking köyüne yerleştiler
        Eski Ukraynalı siyasetçiye İspanya'da suikast!
        Eski Ukraynalı siyasetçiye İspanya'da suikast!
        "Bebeğimizi kaybettik"
        "Bebeğimizi kaybettik"
        "Kutlamalar 25 Mayıs'ta Yenikapı'da"
        "Kutlamalar 25 Mayıs'ta Yenikapı'da"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Budapeşte'de 'KKTC' açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Budapeşte'de 'KKTC' açıklaması
        Boey heyecanı!
        Boey heyecanı!
        Alman markadan düşük ÖTV'li model sürprizi
        Alman markadan düşük ÖTV'li model sürprizi
        Beşiktaş'ta gündem forvet!
        Beşiktaş'ta gündem forvet!
        Kuzey Kore'nin sahte sınır kasabası "Kijong-Dong"
        Kuzey Kore'nin sahte sınır kasabası "Kijong-Dong"
        13 TIR ile gelmeden istekleri geldi
        13 TIR ile gelmeden istekleri geldi

        Benzer Haberler

        Bitlis'te refüje çarparak takla atan araçtaki iki polis memuru yaralandı
        Bitlis'te refüje çarparak takla atan araçtaki iki polis memuru yaralandı
        Kamu Başdenetçisi Akarca, "Ombudsman Ahlat'ta Gençlerle Buluşuyor" programı...
        Kamu Başdenetçisi Akarca, "Ombudsman Ahlat'ta Gençlerle Buluşuyor" programı...
        Kamu Başdenetçisi Akarca, "Ombudsman Bitlislilerle Buluşuyor" programına ka...
        Kamu Başdenetçisi Akarca, "Ombudsman Bitlislilerle Buluşuyor" programına ka...
        Kamu Başdenetçisi Akarca, Bitlis'te ziyaretlerde bulundu:
        Kamu Başdenetçisi Akarca, Bitlis'te ziyaretlerde bulundu:
        Kamu Başdenetçisi Akarca: KDK halkın ücretsiz avukatlığını yapıyor
        Kamu Başdenetçisi Akarca: KDK halkın ücretsiz avukatlığını yapıyor
        Ahlat'ta Müzeler Haftası kutlandı
        Ahlat'ta Müzeler Haftası kutlandı