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        Damadını öldüren şüpheli, İran'da yakalandı

        BİTLİS'inTatvan ilçesinde 2 yıl önce damadını öldürüp, babasını yaralayan A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.06.2025 - 10:59 Güncelleme: 13.06.2025 - 11:05
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        Damadını öldüren şüpheli, İran'da yakalandı
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        BİTLİS'inTatvan ilçesinde 2 yıl önce damadını öldürüp, babasını yaralayan A.H.T., kaçtığı İran'da yakalanıp, Türkiye'ye teslim edildi.

        Tatvan ilçesinde 30 Mayıs 2023'te meydana gelen olayda; A.H.T., damadı E.A.'yı öldürüp, E.A'nın babası N.A.'yı da yaraladıktan sonra İran'a kaçtı. Tatvan Cumhuriyet Başsavcılığı, olay ile ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında çalışma yürüten Bitlis Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheliye ait bilgileri İnterpol-Europol Daire Başkanlığı ve Asayiş Daire Başkanlığı aracılığıyla İran makamlarına iletti. Bu bilgiler doğrultusunda A.H.T., İran'ın Urumiye kentinde yakalandı. Tutuklanan A.H.T., İran tarafından sınır dışı edildi. A.H.T., Esendere Sınır Kapısı'nda teslim alındıktan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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