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        Bitlis'te 2 kaçak göçmen ile 2 organizatör yakalandı

        BİTLİS'te jandarmanın durdurduğu araçta yapılan aramada 2 kaçak göçmen ile 2 organizatör yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.06.2025 - 16:37 Güncelleme: 23.06.2025 - 16:40
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        Bitlis'te 2 kaçak göçmen ile 2 organizatör yakalandı
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        BİTLİS'te jandarmanın durdurduğu araçta yapılan aramada 2 kaçak göçmen ile 2 organizatör yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tatvan girişinde durdurulan araçta arama yaptı. Aramada Afganistan uyruklu 2 kaçak göçmen ile 2 organizatör yakalandı. Kaçak göçmenler sınır dışı işlemleri yapılmak üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilirken, 2 organizatör işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemece tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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