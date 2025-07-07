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        Bitlis'e şehit ateşi düştü

        PENÇE-Kilit Harekat bölgesinde metan gazından etkilenerek şehit olan askerlerden Piyade Sözleşmeli Er Mahsun Yeşildemir'in (23) acı haberi, memleketi Bitlis'in Adilcevaz ilçesindeki ailesine ulaştı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.07.2025 - 10:43 Güncelleme: 07.07.2025 - 10:43
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        Bitlis'e şehit ateşi düştü
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        PENÇE-Kilit Harekat bölgesinde metan gazından etkilenerek şehit olan askerlerden Piyade Sözleşmeli Er Mahsun Yeşildemir'in (23) acı haberi, memleketi Bitlis'in Adilcevaz ilçesindeki ailesine ulaştı.

        Türk Silahlı Kuvvetleri'nce yürütülen Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bir mağarada yapılan arama faaliyeti sırasında metan gazına maruz kalan askerlerden Piyade Sözleşmeli Er Mahsun Yeşildemir şehit oldu. 3 yıldır sözleşmeli er olarak görev yapan Yeşildemir'in acı haberi, Adilcevaz ilçesine bağlı Karaşeyh köyünde yaşayan ailesine Adilcevaz Kaymakamlığı’na vekaleten bakan Ahlat Kaymakamı Batuhan Bingöl ve beraberindeki askeri yetkililer verdi. Yetkililer, baba Nevzat ve anne Tamcuhan Yeşildemir'e başsağlığı dileklerinde bulunurken, şehidin evine Türk bayrağı asıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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