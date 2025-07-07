Bitlis'e şehit ateşi düştü

PENÇE-Kilit Harekat bölgesinde metan gazından etkilenerek şehit olan askerlerden Piyade Sözleşmeli Er Mahsun Yeşildemir'in (23) acı haberi, memleketi Bitlis'in Adilcevaz ilçesindeki ailesine ulaştı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce yürütülen Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bir mağarada yapılan arama faaliyeti sırasında metan gazına maruz kalan askerlerden Piyade Sözleşmeli Er Mahsun Yeşildemir şehit oldu. 3 yıldır sözleşmeli er olarak görev yapan Yeşildemir'in acı haberi, Adilcevaz ilçesine bağlı Karaşeyh köyünde yaşayan ailesine Adilcevaz Kaymakamlığı’na vekaleten bakan Ahlat Kaymakamı Batuhan Bingöl ve beraberindeki askeri yetkililer verdi. Yetkililer, baba Nevzat ve anne Tamcuhan Yeşildemir'e başsağlığı dileklerinde bulunurken, şehidin evine Türk bayrağı asıldı.