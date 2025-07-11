Bitlis'te 5 kaçak göçmen yakalandı

Bitlis Jandarma Komutanlığı ekipleri, Adilcevaz, Hizan ve Tatvan ilçelerinde yaptıkları kontrollerde Afganistan uyruklu 5 kaçak göçmen ile 2 organizatörü yakaladı. Kaçak göçmenler sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi'ne teslim edilirken, gözaltına alınan 2 organizatör çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.