Hizan Kaymakamı Özçelik tekstil fabrikasını ziyaret etti

BİTLİS (AA) - Hizan Kaymakamı Nurhalil Özçelik, ilçede yeni hizmete başlayan tekstil fabrikasını ziyaret etti.
Fabrikayı gezen Özçelik, işletme sahibi Emin Aslan'dan çalışmaları hakkında bilgi aldı.
İlçenin genç bir nüfusunun olduğunu belirten Özçelik, işsizliği azaltmak için her türlü çalışmayı yapacaklarını söyledi.
İstihdamın artırılmasının temel amaçları arasında yer aldığını belirten Özçelik, "Bu anlamda özelikle de ilçemizin kendine özgü koşulları ve sıkıntılarının giderilmesi adına yapılan bu çalışmaları takdirle karşıladığımızı, her zaman yanlarında olduğumuzu ifade ediyoruz. Böyle bir tesisin ilçemize kurulmuş olmasından dolayı emeği geçenlere teşekkür ederim."