Bitlis'te yolu kapanan köydeki hamile kadın ekiplerce hastaneye yetiştirildi

BİTLİS (AA) - Mutki ilçesinde yolu kardan kapanan köyde rahatsızlanan hamile kadın, ekiplerin uzun uğraşları sonucu hastaneye ulaştırıldı.
İlçeye 30 kilometre uzaklıktaki Küllüce köyünde yaşayan 19 yaşındaki hamile Süheyla Toprak'ın gece doğum sancıları başladı.
Yakınlarının haber vermesi üzerine, köye daha yakında olan Güroymak İlçe Özel İdare Müdürlüğü ekipleri, yolu açmak için çalışma başlattı.
Zorlu çalışma sonucu yolu açılan köye ulaşan sağlık ekipleri, Toprak'a ilk müdahaleyi yaptı.
Daha sonra ambulansa alınarak Güroymak Devlet Hastanesine götürülen Toprak, bir kız çocuğu dünyaya getirdi.
Anne ve bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.