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        "5. Van Denizi Bisiklet Festivali" devam ediyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2023 - 13:40
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        "5. Van Denizi Bisiklet Festivali" devam ediyor
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        VAN (AA) - Van Gölü Havzası Koruma Eylem Planı ve Uygulama Programı"na katkı sunmak amacıyla bu yıl 5'incisi düzenlenen Van Denizi Bisiklet Festivali devam ediyor.

        Van'dan 5 Ağustos'ta yola çıkan yaklaşık 250 bisiklet tutkunu, Bitlis'in Adilcevaz ilçesine ulaştı.

        İlçe girişince Adilcevaz Jandarma Komutanlığı ekiplerince karşılanan bisiklet tutkunları, kadına yönelik şiddetin önlenmesi konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla "Kadına El Kal-ka-maz" pankartı açtı.

        Jandarma ekipleriyle fotoğraf çeken bisiklet tutkunları, ​​​​​​​Van Gölü çevresindeki turu tamamlamak için pedal çevirmeye devam etti.

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