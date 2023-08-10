"5. Van Denizi Bisiklet Festivali" devam ediyor

VAN (AA) - Van Gölü Havzası Koruma Eylem Planı ve Uygulama Programı"na katkı sunmak amacıyla bu yıl 5'incisi düzenlenen Van Denizi Bisiklet Festivali devam ediyor.
Van'dan 5 Ağustos'ta yola çıkan yaklaşık 250 bisiklet tutkunu, Bitlis'in Adilcevaz ilçesine ulaştı.
İlçe girişince Adilcevaz Jandarma Komutanlığı ekiplerince karşılanan bisiklet tutkunları, kadına yönelik şiddetin önlenmesi konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla "Kadına El Kal-ka-maz" pankartı açtı.
Jandarma ekipleriyle fotoğraf çeken bisiklet tutkunları, Van Gölü çevresindeki turu tamamlamak için pedal çevirmeye devam etti.