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        Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı'nda Malazgirt Zaferi yoğunluğu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2023 - 11:30 Güncelleme: 27.08.2023 - 11:43
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        Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı'nda Malazgirt Zaferi yoğunluğu
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        BİTLİS (AA) - Bitlis'in Ahlat ilçesindeki Türk-İslam mezarlığı olan Selçuklu Meydan Mezarlığı'nda, Malazgirt Zaferi'nin 952. yıl dönümü dolayısıyla ziyaretçi yoğunluğu yaşandı.

        Ahlat'ta, 210 dönüm alana kurulu UNESCO Dünya Kültür Miras Geçici Listesi'ndeki tarihi mezarlık, bölgeye gelen yerli yabancı turistlerin en çok ziyaret ettiği yerlerin başında geliyor.

        Malazgirt Zaferi'nin 951. yıl dönümü için yurdun dört bir yanından ilçeye gelen misafirler de mezarlıkta yoğunluk oluşturdu.

        Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığının izniyle kazı ve çevre düzenlemesi çalışmalarının yapıldığı tarihi mezarlığı görmeye gelenler, süslemeleriyle sanat eseri özelliği taşıyan mezar taşlarını inceledi, dua ederek fotoğraf çektirdi.

        Ankara'dan Malazgirt Zaferi'nin 952. yıl dönümü etkinliklerine katılmak için ilçeye gelen Yusuf Arslan, Ahlat'ın çok güzel bir ilçe olduğunu söyledi.

        Tarihi eserleriyle ilçenin açık hava müzesi gibi olduğunu belirten Arslan, "Etkinliklere ilk kez katıldım. Sultan Alparslan'ın miras bıraktığı topraklara sahip çıkmamız gerekiyor. Burada milli benliğim yeniden pekişti. Selçuklu Meydan Mezarlığı'nın dünyanın en büyük Türk-İslam mezarlığı olduğunu öğrendim. Kabristanı ziyaret ettim. Şehit mezarları burada. Dua ettim. Çok duygulandım." diye konuştu.

        Gaziantep'ten gelen Erdal Erdemir ise "Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüzün gençlik merkezi gönüllüleriyle geldik. Kutlama programlarına katıldık. Güzel ve verimli zaman geçirdik. Kabristanı ziyaret ettik. Tarihimizi, böyle manevi bir ortamı görmenin sevincini yaşıyoruz." dedi.

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