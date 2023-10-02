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        Bitlis'te yıldırımın isabet ettiği sürüdeki 25 küçükbaş hayvan telef oldu

        Bitlis'in Güroymak ilçesinde kırsal alanda otlatılan sürüye yıldırım isabet etmesi sonucu 25 küçükbaş hayvan telef oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2023 - 19:39 Güncelleme: 02.10.2023 - 19:57
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        Bitlis'te yıldırımın isabet ettiği sürüdeki 25 küçükbaş hayvan telef oldu
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        Bitlis'in Güroymak ilçesinde kırsal alanda otlatılan sürüye yıldırım isabet etmesi sonucu 25 küçükbaş hayvan telef oldu.

        Dünden bu yana sağanağın etkili olduğu ilçeye bağlı Aşağıkolbaşı köyü kırsalında otlatılan küçükbaş hayvan sürüsüne yıldırım isabet etti.

        Sürüde bulunan 25 koyun ve keçi telef oldu.

        Hayvanları güvenli bir yere götüren çoban İhsan Söner'in haber vermesi üzerine bölgeye gelen köy sakinleri, hayvanlarını kontrol etti.

        Köy sakinlerinden Yunus Çetiner, yıldırım isabet etmesi sonucu 25 küçükbaş hayvanın telef olduğunu belirterek, yetkililerden yardım talebinde bulundu.

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