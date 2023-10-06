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        Tatvan'da öğrencilere yönelik farkındalık etkinliği düzenlendi

        Bitlis'in Tatvan ilçesinde öğrencilere hayvan ve doğa sevgisinin aşılanması amacıyla farkındalık etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2023 - 10:04 Güncelleme: 06.10.2023 - 10:27
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        Tatvan'da öğrencilere yönelik farkındalık etkinliği düzenlendi
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        Bitlis'in Tatvan ilçesinde öğrencilere hayvan ve doğa sevgisinin aşılanması amacıyla farkındalık etkinliği düzenlendi.

        Tatvan Belediyesi ile Gönüllü Veteriner Hekimler ve Teknikerler Derneği tarafından, Hayvan Kısırlaştırma ve Rehabilitasyon Merkezinde düzenlenen etkinlikte, öğrenciler öğretmenleriyle duvarlara doğa ve hayvan resimleri çizdi.

        Boyama yapan öğrencilere hayvan sevgisi ve doğanın önemi hakkında bilgilerin verildiği etkinlikte konuşan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, sahipsiz hayvanların korunması için çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

        Geylani, "Hayvanları koruyoruz, besliyoruz, yaralı ve hasta olanların tedavilerini yapıyoruz. Bu konuda bölgede en iyi hizmeti veren belediyeyiz. Sadece ilçe sınırlarımız içinde değil, çevre il ve ilçelerde de çalışmalar yürütüyoruz. Buradaki ekibimiz sürekli hayvan kısırlaştırma, aşılama, besleme ve rehabilite etme çalışmalarını sürdürüyor." dedi.

        Gönüllü Veteriner Hekimler ve Teknikerler Derneği üyesi Ömer Atış ise etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

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