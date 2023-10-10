Doğaseverler, Nemrut Kalderası'nda kamp yapmayı tercih ediyor Bitlis'in Tatvan ilçesine gelen yerli ve yabancılar ziyaretçiler, Türkiye'nin en büyük krater gölünü bünyesinde barındıran Nemrut Kalderası'nda kamp yapmayı tercih ediyor.

Bitlis'in Tatvan ilçesine gelen yerli ve yabancılar ziyaretçiler, Türkiye'nin en büyük krater gölünü bünyesinde barındıran Nemrut Kalderası'nda kamp yapmayı tercih ediyor.

Yurt içi ve yurt dışından kente gelen kente gelen doğaseverler, Nemrut Kalderası'nda belirledikleri alanlarda çadırlarını kurarak doğayla iç içe zaman geçiriyor.

Bölgede doğa, vahşi yaşam ve uzay gözlemciliği yapan Bitlis Eren Üniversitesi Doktor Öğretim Üyesi Cihan Önen, ziyaretçilerin, Nemrut Krater Gölü civarında, Süphan Dağı eteklerinde, Aygır Gölü ve Van Gölü kıyılarında kamp yaptığını söyledi.

Yıllardır Bitlis bölgesindeki doğal alanları ve gökyüzünü gözlemleyerek fotoğraflarla kayıt altına aldığını belirten Önen, bölgenin doğal güzelliklere ve eşsiz yıldız manzarasına sahip olduğunu ifade etti.

Önen, "Almanya, İsveç ve Norveç gibi Avrupa'nın birçok ülkesinden son zamanlarda özellikle kamp için Bitlis'e gelenlerin sayısı arttı. Yurt içinden gelenlerin sayısında da artış olduğuna tanık oldum." dedi.

Son zamanlarda Nemrut Kalderası'nda ayı popülasyonunun arttığını anlatan Önen, ziyaretçilerin daha güvenli yerleri tercih ettiğini dile getirdi.