Bitlis'te "26. Adilcevaz Ceviz Festivali ve Kültür Etkinlikleri" düzenlendi Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde "26. Adilcevaz Ceviz Festivali ve Kültür Etkinlikleri" gerçekleştirildi.

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde "26. Adilcevaz Ceviz Festivali ve Kültür Etkinlikleri" gerçekleştirildi.

Öğretmenevi önünde toplanan vatandaşlar, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı eşliğinde Belediye Meydanı'na kadar yürüdü.

Burada saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda konuşan Bitlis Vali Vekili Alay Yazıcı, Adilcevaz cevizinin bölgenin ve ülkenin önemli tarımsal ürünlerinden biri olduğunu söyledi.

Ekonomiye katkı sağlamakla kalmayan Adilcevaz cevizinin ilçenin kültürünü temsil ettiğini anlatan Yazıcı, şöyle konuştu:

"Güzel ilçenin tarihi ve kültürel zenginliklerini tanıtma fırsatı sunan bu festival, yalnızca eğlence ve lezzetlerle sınırlı olmayıp aynı zamanda toplumumuzun dayanışma, birlik ve beraberlik duygusunu da güçlendirmektedir. Gençlerimizin geleneksel değerlerimizi korumasına ve tarıma daha çok önem vermelerine katkı sağlamaktadır. Hep birlikte geleneklerimizi yaşatmaya ve Adilcevaz ilçemizin bu güzel coğrafyasını daha da tanıtmaya devam etmeliyiz. Festivali mümkün kılanlara ve bahçeden sofraya getiren çiftçilerimize teşekkür ediyorum."

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi de önceden kaymakamlık yaptığı ilçede bulunmaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, festivalin hayırlı olması dileğinde bulundu.

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürü Uğur Erdem ise 26 yıldır ceviz festivalinin düzenlenmesinin önemli olduğunu belirtti.

Salgın dönemi ve ülkenin etrafında yaşanan savaşlarla gıdanın ve tarımın öneminin çok daha iyi anlaşıldığını vurgulayan Erdem, şunları kaydetti:

"İklim değişikliği de tarımın önemini ortaya koyup tedbir alınmasını gerektiriyor. Tarımsal hasılada dünyada 10'uncu sırada olan ülkemiz Avrupa'da ise birinci sırada yer alıyor. 2002'de 98 milyon ton olan bitkisel üretimimizi 2022'de 132 milyon tona çıkardık. Bakanlık olarak 2002'de 1,8 milyon lira olan tarım desteklemelerimizi bugün geldiğimiz noktada 91 milyar liraya çıkardık. Ekim itibarıyla 2023 yılındaki desteklemelerimizin yüzde 97'sini üreticilerimizin hesaplarına aktardık."

- "20 dekarlık ceviz gen bahçesi kurduk"

Kuru fasulye üretiminde ülkede 3'ncü sırada yer alan Bitlis'te şeker pancarı ve patateste de önemli miktarda üretimin gerçekleştirildiğine dikkati çeken Erdem, coğrafi işaret alan Adilcevaz cevizini desteklediklerini aktardı.

Erdem, "Bakanlık olarak burada sertifikalı fidanlarla kaliteli ceviz bahçelerinin kurulmasını desteklediğimiz gibi Tarım Alanlarının Etkin Kullanımı Projesi çerçevesinde de 20 dekarlık ceviz gen bahçesi kurduk." dedi.

Adilevaz Kaymakamı İsmail Demir de Gazze'de insanlık dramının yaşandığına işaret ederek, bu drama sebep olanları kınadı.

Ülkenin birçok yerinde yöresel ürünlerin bulunduğunu dile getiren Demir, şunları ifade etti:

"Bunların tanıtılması, pazarlanması ve bilinirliğinin artırılması için çeşitli etkinlik, faaliyet ve festivallere katılmışızdır. Burada temel düşünce, var olan ürünlerin bilinirliğini artırmak ve ülke sathında şöhrete kavuşmasını sağlamak. Adı, tadı ve lezzetiyle farkını ortaya koyan cevizimiz var. Bu ceviz ilçemize adını vermiş. Tadına bakanları diğer tüm cevizlerden soğutacak lezzete sahip. Bu sebeplerden dolayı lezzetimizin namı dilden dile yayılmış, ülke çapında şöhrete sahip olmuştur."

Adilcevaz Belediye Başkanı Necati Gürsoy da Gazze'de yaşanan gelişmelerden üzüntü duyduklarını ifade ederek, mazlum halkı zulümle yok etmeye çalışanları kınadıklarını vurguladı.

Her tarafı ayrı güzelliğe sahip Bitlis'in açık hava müzesi konumunda olduğunun altını çizen Gürsoy, "Adilcevaz ilçemiz de ayrı bir güzelliğe sahip. Tarih, turizm ve Van Gölü var. Van Gölü'nün en uzun sahilleri ilçemiz sınırlarında yer alıyor. Arkamızda Süphan Dağı ve Sütey Yaylası var. Adilcevaz'da 26 yıldır ceviz festivali düzenliyoruz. Cevizi daha iyi yere getirmek ve kalitesini artırmak için çalışıyoruz." diye konuştu.

Halk oyunları gösterisinin sunulduğu programda, en iyi ceviz ve ceviz reçeli ile halat çekme ve bilek güreşi yarışmaları yapıldı.

Festival kapsamında sünnet edilen çocuklara hediye verilmesi ve pasta kesilmesiyle son bulan programa, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı.