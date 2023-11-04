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        Bitlis'te inşaat alanına düşen otomobildeki 4 kişi yaralandı

        Bitlis'in Tatvan ilçesinde kavşak çalışmasının yapıldığı yolda, inşaat alanına düşen otomobildeki 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2023 - 20:09 Güncelleme: 04.11.2023 - 20:09
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        Bitlis'te inşaat alanına düşen otomobildeki 4 kişi yaralandı
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        Bitlis'in Tatvan ilçesinde kavşak çalışmasının yapıldığı yolda, inşaat alanına düşen otomobildeki 4 kişi yaralandı.

        Bitlis-Tatvan kara yolu yolunda sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 27 AK 468 plakalı otomobil, kavşak çalışmasının yapıldığı yolda trafiğe kapalı şeride girerek inşaat alanına düştü.

        Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, AFAD ve polis ekipleri yönlendirildi.

        Otomobilden çıkarılan 4 yaralı, Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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