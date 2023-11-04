Bitlis'te inşaat alanına düşen otomobildeki 4 kişi yaralandı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde kavşak çalışmasının yapıldığı yolda, inşaat alanına düşen otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Bitlis-Tatvan kara yolu yolunda sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 27 AK 468 plakalı otomobil, kavşak çalışmasının yapıldığı yolda trafiğe kapalı şeride girerek inşaat alanına düştü.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, AFAD ve polis ekipleri yönlendirildi.

Otomobilden çıkarılan 4 yaralı, Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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