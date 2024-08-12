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        Kamp için Bitlis'e gelen gençler, bölgenin tarihi ve doğal güzelliklerini keşfediyor

        ŞENER TOKTAŞ - Gençlik ve Spor Bakanlığınca düzenlenen Ulusal Dönem Kampları kapsamında Bitlis'te 4 yılda yaklaşık 20 bin genç kamp yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2024 - 11:11 Güncelleme: 12.08.2024 - 11:11
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        Kamp için Bitlis'e gelen gençler, bölgenin tarihi ve doğal güzelliklerini keşfediyor
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        ŞENER TOKTAŞ - Gençlik ve Spor Bakanlığınca düzenlenen Ulusal Dönem Kampları kapsamında Bitlis'te 4 yılda yaklaşık 20 bin genç kamp yaptı.

        Türkiye'nin farklı illerinde yaşayan 18-22 yaş arasındaki gençler, Bakanlığın düzenlediği Ulusal Dönem Kampları'ndan yararlanmak için Bitlis'e geldi.

        Ahlat Gençlik Kampı'nda kampa giren gençler, bölgedeki Selçuklu Meydan Mezarlığı, Emir Bayındır Kümbeti, Harabeşehir, Ahlat Müzesi, Nemrut Krateri ve Van Gölü'ndeki Akdamar Adası ile Muradiye Şelalesini ziyaret ediyor.

        Van Gölü'nde yüzme, kano ve tekne turu etkinliklerine katılan gençler, sportif ve atölye çalışmalarıyla da kamp günlerini dolu dolu geçiriyor.

        Kamplarda yeni arkadaşlıklar kuran, etkinliklerle eğlenceli vakit geçiren gençler, bölgenin tarihini, kültürünü, doğal güzelliklerini ve zengin kültürel mirasını görme fırsatı buluyor

        - "Bu yıl yaklaşık 2 bin gencimizi ağırladık"

        Bitlis Gençlik ve Spor Müdürlüğü Gençlik Faaliyetleri Şube Müdürü Reşat Öztürk, AA muhabirine, her yıl haziranda başlayan kampın eylülde sona erdiğini belirterek, "Bu yıl, şimdiye kadar yaklaşık 2 bin gencimizi ağırladık. Türkiye'nin değişik illerinden gelen gençleri ağırlıyoruz. Kampımız hizmete açıldığından bu yana yaklaşık 20 bin gencimize hizmet sunduk." dedi.

        Projeyi önemsediklerini anlatan Öztürk, şunları kaydetti:

        "Gençlerimize Bitlis'in Ahlat, Van'ın Muradiye ve Erciş ilçelerindeki tarihi, turistik ve doğal güzelliklerini gösteriyoruz. Proje, gençlerimizin kaynaşmaları, milli birlik ve beraberliği sağlamaları açısından önemli. Sultan Alparslan'ın otağını kurmuş olduğu Kubbetü'l İslam Ahlat'ı görmeleri açısından bu programı çok önemsiyoruz."

        - "Geldiğim için çok memnunum"

        Bolu'dan gelen Beyza Öztürk ise gençlik kamplarının güzel ve her anının dolu dolu geçtiğini ifade etti.

        Öztürk, "Şimdi tarihi gezi yapıyoruz. Gezimiz devam edecek. Gelmeyi düşünenler varsa şüphe etmeden gezilere katılabilir. Herkesi buraya gezmeye ve bu güzel şehri görmeye davet ediyorum." diye konuştu.

        Osmaniye'den gelen Esma Bakar da kamp için Bitlis'i tercih ettiğini söyledi.

        Kentin tarihi ve doğal güzelliklerine hayran kaldığını anlatan Bakar, "Bitlis, tarihi bir şehir. Tarihi yerleri çok seviyorum. Onun için burayı yazdım. Geldiğim için çok memnunum. Hem kamptan hem de gezdiğim yerlerden gayet memnun kaldık." ifadelerini kullandı.

        Kamp için yetkililere teşekkür eden Eskişehirli Şevval Kanmaz ise şunları söyledi:

        "Arkadaşlarımızla aramızda çok güzel kardeşlik bağları oluştu. Geziyi organize ettiği için Bakanlığa teşekkür ediyorum. İlk defa buraya geliyorum. Burası tarihi doku anlamında çok güzel bir yer. Hiç bu kadar eseri bir arada görmedim. Her yeni bir şehir insana yeni bir kültür katıyor. O yüzden çok memnunum ve izlenimlerim çok olumlu."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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