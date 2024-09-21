Bitlis'te şiddetli sağanak, sel ve taşkınlara yol açtı

Bitlis'in Ahlat ilçesinde etkili olan sağanak, sel ve taşkınlara neden oldu.

İlçede sabah saatlerinde başlayan sağanak, öğle saatlerinde şiddetini arttırdı.

Birçok mahallede sel ve taşkınlar nedeniyle ev ve iş yerlerini su bastı, caddelerde su ve çamur birikintileri oluştu.

Bazı tarım arazilerin de zarar gördüğü mahallelerde belediye ekipleri, su ve çamuru tahliye etmek, sokakları yıkmak için çalışma başlattı.

Çalışmaları inceleyen Belediye Başkanı Yavuz Gülmez, ilçede iki gündüz sağanağın etkili olduğunu, bazı noktalarda da sel meydana geldiğini söyledi.