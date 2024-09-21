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        Bitlis'te şiddetli sağanak, sel ve taşkınlara yol açtı

        Bitlis'in Ahlat ilçesinde etkili olan sağanak, sel ve taşkınlara neden oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2024 - 13:31 Güncelleme: 21.09.2024 - 13:41
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        Bitlis'te şiddetli sağanak, sel ve taşkınlara yol açtı
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        Bitlis'in Ahlat ilçesinde etkili olan sağanak, sel ve taşkınlara neden oldu.

        İlçede sabah saatlerinde başlayan sağanak, öğle saatlerinde şiddetini arttırdı.

        Birçok mahallede sel ve taşkınlar nedeniyle ev ve iş yerlerini su bastı, caddelerde su ve çamur birikintileri oluştu.

        Bazı tarım arazilerin de zarar gördüğü mahallelerde belediye ekipleri, su ve çamuru tahliye etmek, sokakları yıkmak için çalışma başlattı.

        Çalışmaları inceleyen Belediye Başkanı Yavuz Gülmez, ilçede iki gündüz sağanağın etkili olduğunu, bazı noktalarda da sel meydana geldiğini söyledi.

        Gülmez, "Çok şükür can kaybımız yok. Diğer kurumlardan yardım talep ettik. Yaralarımızı en kısa sürede sarmak için çaba sarf ediyoruz. Milletvekillerimiz ve belediye başkanlarımızla koordineli şekilde alanda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Özellikle Tunus ve Erkizan mahalleleri yoğunlukta olmak üzere tüm mahallelerimizde ciddi sorunlar meydana geldi. Sorunları gidermek için elimizden gelen gayreti sarf edeceğiz." dedi.

        İş yerini su basan Bülent Akgün ise "Yağış, mahallelerdeki evlere hasar verdi. İş yerimiz de çamur deryasına döndü. Ekiplerin desteğiyle iş yerimi temizliyorum." dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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