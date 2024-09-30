Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bitlis Haberleri

        AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, Bitlis'te konuştu:

        AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Türkiye'nin küresel bir güç olarak, bütün insanlık ailesinin hayrı, adalet ve merhamet düzenini kurması ve bütün insanlığın bundan faydalanması için durmadan, yorulmadan, AK kadro olarak çalışmaya hazırız" dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2024 - 17:06 Güncelleme: 30.09.2024 - 17:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, Bitlis'te konuştu:
        ABONE OL
        ABONE OL

        AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Türkiye'nin küresel bir güç olarak, bütün insanlık ailesinin hayrı, adalet ve merhamet düzenini kurması ve bütün insanlığın bundan faydalanması için durmadan, yorulmadan, AK kadro olarak çalışmaya hazırız" dedi.

        Akbaşoğlu, partisinin il başkanlığında düzenlenen "Türkiye Buluşmaları" programında yaptığı konuşmada, yürüttükleri başarılı çalışmalarla kentteki 13 belediyeden 10'unu kazandıklarını söyledi.

        Ülke sorunlarının çözüme kavuşması, Türkiye'nin bölgesel ve küresel bir güç olarak durmaksızın yoluna devam etmesi ve 85 milyon insanın refahının arttırılması için mücadeleye devam edeceklerini belirten Akbaşoğlu, "Bitlis'in her tarafında çalışmalar var. Belediyelerimiz kolları sıvamış, yola devam ediyorlar. Güroymak ve Hizan belediyelerini yeni aldık. Oralarda da AK Parti farkını ortaya koyacak ve güzel şahlanışlara bu dönemde şahit olacağız. Bu siyasi tercihleriniz güven ve istikrar ortamını oluşturmak suretiyle daha yaşanabilir, güvenli, huzurlu, müreffeh bir Bitlis'i ve onun yansıması olarak Türkiye'yi, Türkiye'nin önceliğinde bölgesel ve küresel anlamda da gerçekten yepyeni bir dünyanın kurulmasına vesile olacak adımları atmak demektir. AK kadroların anlamı budur." diye konuştu.

        AK Parti'nin bütün insanlığa fayda sağlayacak siyasetin merkezi ve odağında olduğunu ifade eden Akbaşoğlu, şunları kaydetti:

        "Şu anda birtakım sıkıntılar yaşıyoruz. Bazen sıkışıklıklar, daralmalar ve kazalar olabiliyor. Çünkü sadece kendimizden müteşekkir değiliz. Dünyada birçok farklı odak ve merkez var. Bütün dünyada aynı gemideyiz. Dolayısıyla birbirini etkileyen, etkileşim halinde olan dünyanın bütün ekonomik dalgalanmaları, pandemisi vesaire, bütün ekonomik süreçleri etkiliyor. Onların yansımalarını hep beraber insanlık olarak yaşıyoruz. Türkiye olarak da yaşıyoruz ama emin olun uygulaya geldiğimiz orta vadeli programla şimdi enflasyonun aşağı doğru indiğine şahit oluyoruz ve seneye bunun yüzde 20'lere indiğine ve 2026'da da tek haneli rakama eriştiğine, aşağı indiğine şahit olacağız. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Asla ümidimizi kesmeyeceğiz, çok çalışacağız. Allah'ın izniyle toparlanıp yeni bir şahlanış dönemini önümüzdeki süreçte hep beraber gerçekleştireceğiz. Bu manada dün yaptıklarımız, yarın yapacaklarımızın teminatıdır."

        Gelece emin adımlarla yürüyeceklerini belirten Akbaşoğlu, şöyle devam etti:

        "Cumhurbaşkanı'mız bu millete hiçbir ayrım gözetmeksizin batısına da doğusuna da kuzeyine de güneyine de en büyük yatırımları yapan ve hizmet eserleri kazandıran liderdir. İstatistikler ortada. Bu başarı hikayesini yazan Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki AK kadrolardır. AK kadrolara selam olsun. O sebeple geleceğe hazırlanacağız. Emin adımlarla yürüyeceğiz. Birlik ve beraberlik içinde ayrışmadan bütünlüğümüzü muhafaza ederek hep beraber yepyeni bir dünyayı Allah'ın izniyle kuracağız. Türkiye'nin küresel bir güç olarak bütün insanlık ailesinin hayrı, adalet ve merhamet düzenini kurması ve bütün insanlığın bundan faydalanması için durmadan, yorulmadan, AK kadro olarak çalışmaya hazırız."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Serhat Akın, saldırıyı anlattı!
        Serhat Akın, saldırıyı anlattı!
        Halı çırpma kavgasında Hazal'ı öldürmüştü! İşte katilin savunması!
        Halı çırpma kavgasında Hazal'ı öldürmüştü! İşte katilin savunması!
        30 Eylül 2024: Bugün ne oldu?
        30 Eylül 2024: Bugün ne oldu?
        7 yaşındaki öğrenciye demir çubukla dayak iddiası: Soruşturma başlatıldı
        7 yaşındaki öğrenciye demir çubukla dayak iddiası: Soruşturma başlatıldı
        Bartın'da utandıran manzara: Metrelerce uzayan çöp yığınlarına inceleme
        Bartın'da utandıran manzara: Metrelerce uzayan çöp yığınlarına inceleme
        "Kırılma noktası Cafu-Gökhan değişikliği"
        "Kırılma noktası Cafu-Gökhan değişikliği"
        Açlık sınırı 20 bin TL'ye dayandı
        Açlık sınırı 20 bin TL'ye dayandı
        "Lübnanlılar savaş istemiyor"
        "Lübnanlılar savaş istemiyor"
        "Hayatta kalmam mucizeydi"
        "Hayatta kalmam mucizeydi"
        Osimhen'de sorun yok!
        Osimhen'de sorun yok!
        Hangi renk elma daha sağlıklı?
        Hangi renk elma daha sağlıklı?
        Gözler PFDK sevklerinde!
        Gözler PFDK sevklerinde!
        Konya'da satılık ada!
        Konya'da satılık ada!
        "Olağanüstü protesto"
        "Olağanüstü protesto"
        2 bin 400 rakımda, uçurumun kenarında!
        2 bin 400 rakımda, uçurumun kenarında!
        Müzik ve sinema dünyasının acı kaybı
        Müzik ve sinema dünyasının acı kaybı
        İşte Beşiktaş'ın Kayserispor 11'i
        İşte Beşiktaş'ın Kayserispor 11'i
        İlk 100'süzler
        İlk 100'süzler
        Hakem ve Buruk'a tepkiler çığ gibi!
        Hakem ve Buruk'a tepkiler çığ gibi!
        Motosiklet sürücüsü ne yapmalı?
        Motosiklet sürücüsü ne yapmalı?

        Benzer Haberler

        Gölbaşı Belde Belediyesi araç filosuna iş makinesi ekledi
        Gölbaşı Belde Belediyesi araç filosuna iş makinesi ekledi
        Bitlis'te 50 engelliye akülü araç teslim edildi
        Bitlis'te 50 engelliye akülü araç teslim edildi
        Bitlis Valisi Karakaya, Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı ziyaret etti
        Bitlis Valisi Karakaya, Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı ziyaret etti
        Bitlis'te "Bölgesel Kalkınma Odaklı Bitlis İli Turizm Çalıştayı" düzenledi
        Bitlis'te "Bölgesel Kalkınma Odaklı Bitlis İli Turizm Çalıştayı" düzenledi
        Bitlis Valisi Karakaya, 15 Temmuz gazisi ve şehit ailesini ziyaret etti
        Bitlis Valisi Karakaya, 15 Temmuz gazisi ve şehit ailesini ziyaret etti
        Bitlis'in tarihi dokusu yeniden canlandırılıyor
        Bitlis'in tarihi dokusu yeniden canlandırılıyor