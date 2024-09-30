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        Bitlis'te 900 altın sikke ele geçirildi

        Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde, tarihi eser olduğu değerlendirilen 900 altın sikke ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2024 - 23:17 Güncelleme: 30.09.2024 - 23:25
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        Bitlis'te 900 altın sikke ele geçirildi
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        Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde, tarihi eser olduğu değerlendirilen 900 altın sikke ele geçirildi.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadeleye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Ekipler, şüphe üzerine durdurdukları yolcu otobüsünde arama yaptı.

        Peynir bidonuna saklanmış 900 altın sikke ele geçiren ekipler, iki şüpheliyi gözaltına aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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