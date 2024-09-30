Bitlis'te 900 altın sikke ele geçirildi
Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde, tarihi eser olduğu değerlendirilen 900 altın sikke ele geçirildi.
Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde, tarihi eser olduğu değerlendirilen 900 altın sikke ele geçirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadeleye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, şüphe üzerine durdurdukları yolcu otobüsünde arama yaptı.
Peynir bidonuna saklanmış 900 altın sikke ele geçiren ekipler, iki şüpheliyi gözaltına aldı.
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