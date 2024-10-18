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        Bitlis'te uyuşturucu operasyonu kapsamında 2 şüpheli tutuklandı

        Bitlis'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2024 - 12:25 Güncelleme: 18.10.2024 - 12:25
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        Bitlis'te uyuşturucu operasyonu kapsamında 2 şüpheli tutuklandı
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        Bitlis'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 16 Ekim'de il genelinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Zanlıların ikametlerinde yapılan aramada 200 gram esrar, satışa hazır 4 parça halinde 20 gram esrar, hassas terazi ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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