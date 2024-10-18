Bitlis'te uyuşturucu operasyonu kapsamında 2 şüpheli tutuklandı

Zanlıların ikametlerinde yapılan aramada 200 gram esrar, satışa hazır 4 parça halinde 20 gram esrar, hassas terazi ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 16 Ekim'de il genelinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

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