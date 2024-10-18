Bitlis'te uyuşturucu operasyonu kapsamında 2 şüpheli tutuklandı
Bitlis'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Bitlis'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 16 Ekim'de il genelinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Zanlıların ikametlerinde yapılan aramada 200 gram esrar, satışa hazır 4 parça halinde 20 gram esrar, hassas terazi ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.
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