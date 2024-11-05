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        Bitlis'te bebek pudrasına karıştırılmış 250 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

        Bitlis'in Tatvan ilçesinde bebek pudrasına karıştırılmış 250 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, bir şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2024 - 22:09 Güncelleme: 05.11.2024 - 22:16
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        Bitlis'te bebek pudrasına karıştırılmış 250 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
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        Bitlis'in Tatvan ilçesinde bebek pudrasına karıştırılmış 250 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, bir şüpheli tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, "uyuşturucu madde kaçakçılığı yapılacağı" bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Tatvan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 2 Kasım'da operasyon düzenleyen ekipler, M.E. yönetimindeki tırda yaptıkları aramada, bebek pudrasına karıştırılmış 250 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

        Gözaltına alınan M.E, işlemlerin ardından çıkarıldığı Tatvan Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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