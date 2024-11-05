Bitlis'te bebek pudrasına karıştırılmış 250 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
Bitlis'in Tatvan ilçesinde bebek pudrasına karıştırılmış 250 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, bir şüpheli tutuklandı.
Bitlis'in Tatvan ilçesinde bebek pudrasına karıştırılmış 250 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, bir şüpheli tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, "uyuşturucu madde kaçakçılığı yapılacağı" bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Tatvan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 2 Kasım'da operasyon düzenleyen ekipler, M.E. yönetimindeki tırda yaptıkları aramada, bebek pudrasına karıştırılmış 250 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.
Gözaltına alınan M.E, işlemlerin ardından çıkarıldığı Tatvan Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.
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