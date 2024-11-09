Bitlis'teki taş evlerde sonbahar güzelliği

Sonbaharın doğaya yansıyan sarı, yeşil ve kızıl tonlarının hakim olduğu köy, dron ile görüntülendi.

Yamaçta kurulan taş evleri ve doğal yaşamıyla bölgenin tanıtımına da katkı sağlayan köy, sonbaharın renklerine büründü.

İlçeye bağlı Uzuntaş köyünde yıllar önce inşa edilen ve dokusunu koruyan taş evler, doğal yapılarıyla yılın her dönemi ilgi çekiyor.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.