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        Bitlis'teki taş evlerde sonbahar güzelliği

        Bitlis'in Hizan ilçesinde taş evleriyle ön plana çıkan köy, sonbaharın renklerine büründü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2024 - 09:59 Güncelleme: 09.11.2024 - 10:19
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        Bitlis'teki taş evlerde sonbahar güzelliği
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        Bitlis'in Hizan ilçesinde taş evleriyle ön plana çıkan köy, sonbaharın renklerine büründü.

        İlçeye bağlı Uzuntaş köyünde yıllar önce inşa edilen ve dokusunu koruyan taş evler, doğal yapılarıyla yılın her dönemi ilgi çekiyor.

        Yamaçta kurulan taş evleri ve doğal yaşamıyla bölgenin tanıtımına da katkı sağlayan köy, sonbaharın renklerine büründü.

        Sonbaharın doğaya yansıyan sarı, yeşil ve kızıl tonlarının hakim olduğu köy, dron ile görüntülendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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