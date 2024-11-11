Bitlis'te, Dünya Ahıska Türkleri Birliği Hatıra Ormanı oluşturuldu

Bitlis'in Ahlat ilçesinde, Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Hatıra Ormanı oluşturuldu.

DATÜB ve Orman Genel Müdürlüğü destekleriyle Kulaksız Mahallesi'ndeki 1300 dekar alanda fidan dikim etkinliği düzenlendi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinliğe katılan Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, DATÜB Başkanı Ziyatdin Kassanov, protokol üyeleri, Ukrayna'daki savaş bölgesinden getirilerek ilçeye yerleştirilen Ahıska Türkleri ile diğer katılımcılar, fidanları toprakla buluşturdu.

Vali Karakaya, burada yaptığı açıklamada, her yıl 11 Kasım'da binlerce fidanın toprakla buluştuğunu söyledi.

Ağaç dikilmesine çok önem veren bir medeniyete sahip olduklarını belirten Karakaya, şunları kaydetti:

"Dünya Ahıska Türkleri Birliği olarak buradaki kardeşlerimiz yapabilecekleri en güzel işlerden birini yaparak şehrimize, ilçemize binlerce fidanı hediye ediyorlar. Tabii burası hepimizin yurdu. Türkiye, bütün Türklerin, bütün uygarlıkların, medeniyetlerin beşiği olmuş bir memleket. Biz burada çok daha güçlü olmak zorundayız. Bu gücü de birlikteliğimizi de omuz omuza mücadele ederek elde edeceğiz. Tüm vatandaşlarımıza olduğu gibi Ahıska Türkü kardeşlerimize de gerek iskan gerek tarım arazileri noktasında Cumhurbaşkanı'mız riyasetinde elimizden gelen desteği vermeye hazırız. Hep birlikte güçlü Türkiye'nin yollarını birlikte yürüyeceğiz. İnanıyoruz ki Cumhuriyet'imizin ikinci yüzyılında Türkiye Cumhuriyeti Devleti hem 86 milyon vatandaşı hem de mazlum milletler için çok daha güçlü bir şekilde yoluna devam edecektir."