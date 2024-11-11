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        Bitlis'te, Dünya Ahıska Türkleri Birliği Hatıra Ormanı oluşturuldu

        Bitlis'in Ahlat ilçesinde, Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Hatıra Ormanı oluşturuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2024 - 17:45 Güncelleme: 11.11.2024 - 17:45
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        Bitlis'te, Dünya Ahıska Türkleri Birliği Hatıra Ormanı oluşturuldu
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        Bitlis'in Ahlat ilçesinde, Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Hatıra Ormanı oluşturuldu.

        DATÜB ve Orman Genel Müdürlüğü destekleriyle Kulaksız Mahallesi'ndeki 1300 dekar alanda fidan dikim etkinliği düzenlendi.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinliğe katılan Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, DATÜB Başkanı Ziyatdin Kassanov, protokol üyeleri, Ukrayna'daki savaş bölgesinden getirilerek ilçeye yerleştirilen Ahıska Türkleri ile diğer katılımcılar, fidanları toprakla buluşturdu.

        Vali Karakaya, burada yaptığı açıklamada, her yıl 11 Kasım'da binlerce fidanın toprakla buluştuğunu söyledi.

        Ağaç dikilmesine çok önem veren bir medeniyete sahip olduklarını belirten Karakaya, şunları kaydetti:

        "Dünya Ahıska Türkleri Birliği olarak buradaki kardeşlerimiz yapabilecekleri en güzel işlerden birini yaparak şehrimize, ilçemize binlerce fidanı hediye ediyorlar. Tabii burası hepimizin yurdu. Türkiye, bütün Türklerin, bütün uygarlıkların, medeniyetlerin beşiği olmuş bir memleket. Biz burada çok daha güçlü olmak zorundayız. Bu gücü de birlikteliğimizi de omuz omuza mücadele ederek elde edeceğiz. Tüm vatandaşlarımıza olduğu gibi Ahıska Türkü kardeşlerimize de gerek iskan gerek tarım arazileri noktasında Cumhurbaşkanı'mız riyasetinde elimizden gelen desteği vermeye hazırız. Hep birlikte güçlü Türkiye'nin yollarını birlikte yürüyeceğiz. İnanıyoruz ki Cumhuriyet'imizin ikinci yüzyılında Türkiye Cumhuriyeti Devleti hem 86 milyon vatandaşı hem de mazlum milletler için çok daha güçlü bir şekilde yoluna devam edecektir."

        - "Dikilen fidanlar bizim için manevi bir anlam taşıyor"

        Kassanov ise bugünün Ahıskalılar için tarihi bir gün olduğunu, Türkiye'nin kendilerini acı günlerinde yalnız bırakmadığını dile getirdi.

        Ukrayna'da savaşın içinde kalan, evleri yıkılan ve mağdur olan 10 binden fazla Ahıska Türkü'nün 2015 ile 2022 yılları arasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla ülkeye geldiğini ifade eden Kassanov, "İsteriz ki bu fidanlar gibi Ahıskalılar da burada kalıcı olsunlar. Burayı öz toprağı ve ata yurdu bilsinler. Bu ekilen fidanlar bizim için hem manevi bir anlam taşıyor. Ahıska Türkleri buradaki fidanlar gibi köklenir ve gelecekte bu bölgeye fayda verir inşallah." diye konuştu.

        Etkinliğe Ahlat Kaymakamı Batuhan Bingöl, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, Ahlat Belediye Başkanı Yavuz Gülmez, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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