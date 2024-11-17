Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bitlis Haberleri

        Doğaseverler Arin Gölü kıyısında yürüyüş yaptı

        Bitlis'te doğaseverler, kuraklığa dikkati çekmek amacıyla Adilcevaz ilçesindeki Arin Gölü kıyısında yürüyüş gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2024 - 19:53 Güncelleme: 17.11.2024 - 20:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Doğaseverler Arin Gölü kıyısında yürüyüş yaptı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bitlis'te doğaseverler, kuraklığa dikkati çekmek amacıyla Adilcevaz ilçesindeki Arin Gölü kıyısında yürüyüş gerçekleştirdi.

        Van Gölü Aktivistleri Derneği, kuraklık ve çevre temizliği konusunda farkındalık oluşturmak için yürüyüş etkinliği düzenledi.

        Van ve Bitlis'ten gelen doğaseverler ile dernek üyeleri, Adilcevaz ilçesindeki Arin Gölü'nün kıyısında yürüyüşe başladı.

        "Van Gölü kirlenmesin mavi kalsın", "Arin Gölü kurumasın" sloganlarıyla 15 kilometre yürüyen doğaseverler ve dernek üyeleri, çevrenin temiz tutulması için de çağrıda bulundu.

        Derneğin yönetim kurulu üyesi Maşallah Özel, gazetecilere, 40 kişilik grupla Arin Gölü kıyısında bir araya geldiklerini söyledi.

        Amaçlarının kuraklığa ve çevre temizliğine dikkati çekmek olduğunu dile getiren Özel, şunları kaydetti:

        "Burası kuş cenneti olarak adlandırılıyor ve çok güzel bir yer. Kuraklık nedeniyle göl kıyısında 150 metreye yakın çekilme yaşanmış. Çekilmenin nedenlerinden biri de bilinçsiz su tüketimidir. Bu konuda daha duyarlı olmamız gerekiyor."

        Katılımcılardan Muazzez Piral ise "Kuraklığa dikkati çekmek amacıyla 15 kilometre yürüyüş yaptık. Kuş cenneti olan Arin Gölü kurumasın. Bu güzellik gelecek nesillere kalsın." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Türkiye'den İsrail'e ret
        Türkiye'den İsrail'e ret
        Muazzez İlmiye Çığ hayatını kaybetti
        Muazzez İlmiye Çığ hayatını kaybetti
        CANLI | Okan Buruk, HT Spor'da!
        CANLI | Okan Buruk, HT Spor'da!
        En-Nesyri için flaş transfer iddiası!
        En-Nesyri için flaş transfer iddiası!
        Ele geçirilen 1 ton uyuşturucu için garip savunma!
        Ele geçirilen 1 ton uyuşturucu için garip savunma!
        "Bu kadarını beklemiyordum!"
        "Bu kadarını beklemiyordum!"
        Begüm hemşirenin kahreden ölümü!
        Begüm hemşirenin kahreden ölümü!
        Beşiktaş'ın gözü Ahmed Kutucu'da
        Beşiktaş'ın gözü Ahmed Kutucu'da
        Bağcılar'da bulundu: 10 milyon yıllık! 'Beklenen Marmara depremine ilişkin ipuçları veriyor'
        Bağcılar'da bulundu: 10 milyon yıllık! 'Beklenen Marmara depremine ilişkin ipuçları veriyor'
        Gözlerinin önünde bir şeylerin uçuşması neden olur?
        Gözlerinin önünde bir şeylerin uçuşması neden olur?
        "Başarısına engel oldu!"
        "Başarısına engel oldu!"
        Bluesky ve Threads, X'e karşı...
        Bluesky ve Threads, X'e karşı...
        İşte yeni Kainat Güzeli
        İşte yeni Kainat Güzeli
        Uçum'dan Bahçeli değerlendirmesi
        Uçum'dan Bahçeli değerlendirmesi
        Ufukta ayrılıklar var
        Ufukta ayrılıklar var
        DSÖ uyarmıştı! Tüberküloz vakaları çocuklarda da arttı
        DSÖ uyarmıştı! Tüberküloz vakaları çocuklarda da arttı
        İsyan ettiler
        İsyan ettiler
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Mustafa Acar
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Mustafa Acar
        Her gün kullandığınız bu kelimeler aslında Fransızca!
        Her gün kullandığınız bu kelimeler aslında Fransızca!
        En iyi 10 bilimkurgu animasyonu
        En iyi 10 bilimkurgu animasyonu

        Benzer Haberler

        Bitlis'te motosikletin devrilmesi sonucu güvenlik korucusu hayatını kaybett...
        Bitlis'te motosikletin devrilmesi sonucu güvenlik korucusu hayatını kaybett...
        Motosikletle odun toplamaya giden güvenlik korucusu, kazada öldü
        Motosikletle odun toplamaya giden güvenlik korucusu, kazada öldü
        Bitlis'teki Urartu Kalesi'ndeki kazılarda yeni buluntular ortaya çıkarıldı
        Bitlis'teki Urartu Kalesi'ndeki kazılarda yeni buluntular ortaya çıkarıldı
        Bitlis'te toplantı ve gösteri yürüyüşleri ile etkinlikler 2 gün süreyle yas...
        Bitlis'te toplantı ve gösteri yürüyüşleri ile etkinlikler 2 gün süreyle yas...
        Bitlis'te zorunlu kış lastiği denetimi yapıldı
        Bitlis'te zorunlu kış lastiği denetimi yapıldı
        Sonbahar renklerine bürünen Bitlis'in köyleri fotoğrafçıları ağırladı
        Sonbahar renklerine bürünen Bitlis'in köyleri fotoğrafçıları ağırladı