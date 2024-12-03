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        Bitlis'te soğuk hava ve sis etkili oldu

        Bitlis'te kar yağışının ardından soğuk hava ve sis etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2024 - 13:46 Güncelleme: 03.12.2024 - 13:46
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        Bitlis'te soğuk hava ve sis etkili oldu
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        Bitlis'te kar yağışının ardından soğuk hava ve sis etkili oldu.

        Soğuk hava nedeniyle vatandaşların zor anlar yaşadığı kentte, Bitlis-Tatvan kara yolunun Rahva mevkisindeki ağaçlarda kırağı oluştu.

        Sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü kara yolunda, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

        Sisle kaplanan Atatürk Dağı ile karla kaplı Rahva bölgesinden geçen Vangölü Ekspresi de güzel görüntü oluşturdu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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