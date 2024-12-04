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        Tatvan'da futbol turnuvası sona erdi

        Bitlis'in Tatvan ilçesinde düzenlenen futbol turnuvası sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2024 - 13:19 Güncelleme: 04.12.2024 - 13:19
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        Tatvan'da futbol turnuvası sona erdi
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        Bitlis'in Tatvan ilçesinde düzenlenen futbol turnuvası sona erdi.

        Devlet Hastanesi bünyesinde bu yıl üçüncüsü düzenlenen turnuvaya 19 takım katıldı.

        Müsabakaların ardından finale kalan takımların son karşılaşması yapıldı.

        İl Sağlık Müdürü Gökhan Güzeltaş, turnuvayı kazanan takımı tebrik etti.

        Devlet Hastanesi Başhekimi Gökmen Reyhanlı, bu yıl üçüncüsünü düzenledikleri geleneksel futbol turnuvasının sona erdiğini söyledi.

        Turnuvaya katılan takımlara teşekkür eden Reyhanlı, "Turnuvaya fair-play ruhuyla başladık ve aynı şekilde tamamladık. Hiçbir sakatlık ya da olumsuz durum yaşanmadan turnuvayı bitirmiş olmamız mutluluk verici. Tüm arkadaşlara özverilerinden dolayı teşekkür ediyorum." dedi.

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