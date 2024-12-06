Bitlis'te kar nedeniyle 77 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

Kar yağışıyla beyaza bürünen kent merkezinde belediye ve karayolları ekipleri de karla mücadele çalışması yürüttü.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kentte gece etkisini gösteren kar nedeniyle 77 yerleşim yerine ulaşım sağlanamadığını söyledi.

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