Bitlis'te kar nedeniyle 77 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
Bitlis'te etkili olan kar nedeniyle 77 köy yolu ulaşıma kapandı.
Bitlis'te etkili olan kar nedeniyle 77 köy yolu ulaşıma kapandı.
İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kentte gece etkisini gösteren kar nedeniyle 77 yerleşim yerine ulaşım sağlanamadığını söyledi.
Kurtkan, vatandaşların olumsuz etkilenmemesi için kapalı köy yollarının kısa sürede ulaşıma açılacağını belirtti.
Kar yağışıyla beyaza bürünen kent merkezinde belediye ve karayolları ekipleri de karla mücadele çalışması yürüttü.
Sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü Bitlis-Tatvan ve Bitlis-Güroymak kara yollarında sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.
Kar üzerinde hayvanlarını otlatan besiciler, kar ve soğuk hava nedeniyle zor anlar yaşadı.
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