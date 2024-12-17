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        Bitlis'te yaralı kurt tedavi altına alındı

        Bitlis'in Tatvan ilçesinde yol kenarında yaralı halde bulunan kurt, tedavisinin ardından doğaya salınacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2024 - 15:56 Güncelleme: 17.12.2024 - 16:02
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        Bitlis'te yaralı kurt tedavi altına alındı
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        Bitlis'in Tatvan ilçesinde yol kenarında yaralı halde bulunan kurt, tedavisinin ardından doğaya salınacak.

        Tatvan Küçük Sanayi Sitesi yakınlarında yol kenarında yaralı kurt gören vatandaşlar, durumu belediyeye bildirdi.

        Bölgeye giden Tatvan Belediyesi Hayvan Kısırlaştırma ve Rehabilitasyon Merkezi ekipleri, kurdu bulunduğu yerden alarak merkeze getirdi.

        Sağ ön ayağı ezildiği için yürüyemediği tespit edilen kurt, ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne gönderilecek.

        Belediyenin Sağlık İşleri Müdürü Ömer Atış, kurdun araba çarpması sonucu yaralandığını tahmin ettiklerini söyledi.

        Yaralı hayvanı güvenli şekilde merkeze getirerek tedavisine başladıklarını belirten Atış, "Sağ ön ayağında ezilme ve felç durumu olduğunu fark ettik. Gerekli ilk müdahaleleri yaptık. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürülecek. Sağlığına kavuştuğunda yaban hayatına geri bırakılacak. Vatandaşlarımızın yaralı hayvan gördüklerinde ilgili kurumlara bildirmelerini istiyoruz." dedi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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