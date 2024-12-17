Bitlis'te yaralı kurt tedavi altına alındı

Yaralı hayvanı güvenli şekilde merkeze getirerek tedavisine başladıklarını belirten Atış, "Sağ ön ayağında ezilme ve felç durumu olduğunu fark ettik. Gerekli ilk müdahaleleri yaptık. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürülecek. Sağlığına kavuştuğunda yaban hayatına geri bırakılacak. Vatandaşlarımızın yaralı hayvan gördüklerinde ilgili kurumlara bildirmelerini istiyoruz." dedi.

Sağ ön ayağı ezildiği için yürüyemediği tespit edilen kurt, ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne gönderilecek.

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