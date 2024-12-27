Bitlis'te 15 hırsızlık olayının faili 4 zanlı tutuklandı

Bitlis'te, kasım ve aralık aylarında 15 hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri belirlenen 4 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kasım ve aralıkta il merkezi ile Tatvan, Mutki, Hizan, Ahlat ve Adilcevaz ilçelerindeki 15 hırsızlık olayında 72 akü, trafo ile sondaj malzemeleri çalındı.

Hırsızlıkları aydınlatmak için çalışma yürüten İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Asayiş ekipleri, 24 Aralık'ta olayları gerçekleştirdikleri tespit edilen 4 şüpheliyi, çaldıkları ve suçta kullandıkları malzemelerle yakaladı.