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        Bitlis'te 15 hırsızlık olayının faili 4 zanlı tutuklandı

        Bitlis'te, kasım ve aralık aylarında 15 hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri belirlenen 4 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2024 - 12:35 Güncelleme: 27.12.2024 - 12:35
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        Bitlis'te 15 hırsızlık olayının faili 4 zanlı tutuklandı
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        Bitlis'te, kasım ve aralık aylarında 15 hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri belirlenen 4 şüpheli tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, kasım ve aralıkta il merkezi ile Tatvan, Mutki, Hizan, Ahlat ve Adilcevaz ilçelerindeki 15 hırsızlık olayında 72 akü, trafo ile sondaj malzemeleri çalındı.

        Hırsızlıkları aydınlatmak için çalışma yürüten İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Asayiş ekipleri, 24 Aralık'ta olayları gerçekleştirdikleri tespit edilen 4 şüpheliyi, çaldıkları ve suçta kullandıkları malzemelerle yakaladı.

        İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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